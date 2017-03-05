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  • 05.03, 19:26

На Урале спасатели сняли с дрейфующей льдины 23 рыбаков

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На Урале спасатели сняли с дрейфующей льдины 23 рыбаков

На Урале спасатели сняли с дрейфующей льдины 23 рыбаков

В Свердловской области спасены 23 рыбака, дрейфовавшие на льдине в акватории Белоярского водохранилища.

Льдина с рыбаками откололась в районе Голубого залива водохранилища, около города Заречный. В это время водохранилище патрулировали работники муниципальной службы спасения, которые помогли организовать спасательную операцию в сжатые сроки. Тем не менее, когда на место происшествия прибыли спасатели, людей уже отнесло на расстояние порядка 200 метров от места отрыва.

С помощью судна на воздушной подушке сотрудники МЧС доставили рыбаков на прочный лед. Оттуда людей эвакуировали на берег, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, во время происшествия никто из рыбаков не пострадал.

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