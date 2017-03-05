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  • 05.03, 19:27
В сенате США «быстро выяснят», прослушивал ли Обама Трампа. США, Трамп Дональд, прослушка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В сенате США «быстро выяснят», прослушивал ли Обама Трампа

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В сенате США «быстро выяснят», прослушивал ли Обама Трампа

В сенате США «быстро выяснят», прослушивал ли Обама Трампа

    Комитет сената США по разведке намерен в ближайшее время выяснить, что стоит за утверждениями президента Дональда Трампа о том, что прежний глава государства Барак Обама давал указание прослушивать его до выборов.

    Администрация Белого дома уже направила запрос в конгресс с требованием расследовать ситуацию с прослушиванием телефона Дональда Трампа Бараком Обамой в период предвыборной гонки.

    Республиканец Марко Рубио, который также был кандидатом в президенты, но уступил Трампу, заявил в интервью CNN, что пока сенат не располагает данными, на которые опирался Трамп, делая заявление о прослушке. Тем не менее Рубио подчеркнул, что в ближайшие дни комитет займется расследованием.

    Марко Рубио, член комитета сената США по разведке: «Я не знаю, о чем он (Трамп) говорит. Возможно, у президента есть информация, которая нам (сенаторам) и общественности пока не доступна. Если это правда, то очевидно мы очень быстро это выясним, а если нет, то он (Трамп) должен будет объяснить, что он имел в виду».

    Накануне президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Барак Обама прослушивал его разговоры за месяц до выборов. Американский лидер сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, назвав поведение Обамы низостью, а его самого — «плохим парнем». Сегодня Трамп припомнил Обаме частный разговор, в котором экс-президент Америки, переизбранный на второй срок, заверяет собеседника, что будет «гибким» по отношению к России.

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