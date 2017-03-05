«Спартак» поделил очки с «Краснодаром»

«Спартак» и «Краснодар» не смогли определить победителя в матче 18-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в столице Кубани, закончилась со счетом 2:2.



Москвичи смогли выйти вперед уже на 3-й минуте — точный удар со штрафного нанес Лукас Фернандо. Однако уже на 15-й минуте равновесие было восстановлено. После прострела Вячеслава Подберёзкина мяч от ноги Сердара Таски влетел в ворота «Спартака». В начале второго тайма Луис Адриано снова вывел красно-белых вперед. Но на 73-й минуте Фёдор Смолов реализовал пенальти.



Отметим, что завершать матч «Краснодару» пришлось в меньшинстве. Смолов получил травму и вынужден был покинуть поле, когда все три замены уже были сделаны.



«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице. После 18 матчей в активе у красно-белых 41 очко. «Краснодар» набрал 29 очков и поднялся на четвертую строчку.