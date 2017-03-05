ВАДА допустило включение кофеина в список запрещенных веществ

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) ответили на заявления о том, что кофеин в ближайшее время может попасть в список запрещенных веществ.
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В организации подчеркнули, что сейчас кофеин входит в список мониторинга ВАДА. Для того, чтобы оказаться в перечне запрещенных, вещество должно обладать двумя из трех критериев — помогать улучшать спортивные результаты, представлять опасность для здоровья атлета или же нарушать дух спорта.
Сейчас исследования с кофеином продолжаются, передает ТАСС.
Отметим, что ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба не исключил, что кофеин в ближайшем будущем может быть включен в список запрещенных веществ ВАДА, как это ранее произошло с мельдонием.
Сейчас исследования с кофеином продолжаются, передает ТАСС.
Отметим, что ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба не исключил, что кофеин в ближайшем будущем может быть включен в список запрещенных веществ ВАДА, как это ранее произошло с мельдонием.
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