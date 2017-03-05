Трамп поручил конгрессу расследовать прослушку его разговоров Обамой

Президент США Дональд Трамп поручил изучить сообщения о «политически мотивированных расследованиях» администрации Барака Обамы перед президентскими выборами 2016 года.
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Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Шон Спайсер: «Сообщения о потенциально политически мотивированных расследованиях непосредственно перед выборами 2016 очень беспокоят. Президент Дональд Трамп просит, чтобы в рамках своего расследования о деятельности России, комитеты по разведке конгресса осуществили свои полномочия по надзору, чтобы определить, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году».
Представитель Белого дома подчеркнул, что, начиная с этого момента и до окончания расследования ни он, ни Трамп больше не будут комментировать эту тему, передает РИА Новости.
в прослушке его телефонных разговоров перед выборами 2016 года. Позже бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа рассказал о том, что администрация экс-главы Белого дома прослушивала разговоры нынешнего генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
В свою очередь представитель Барака Обамы Кевин Льюис заявил, что экс-президент никогда не отдавал приказов о слежке за кем-либо из граждан США.
Шон Спайсер: «Сообщения о потенциально политически мотивированных расследованиях непосредственно перед выборами 2016 очень беспокоят. Президент Дональд Трамп просит, чтобы в рамках своего расследования о деятельности России, комитеты по разведке конгресса осуществили свои полномочия по надзору, чтобы определить, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году».
Представитель Белого дома подчеркнул, что, начиная с этого момента и до окончания расследования ни он, ни Трамп больше не будут комментировать эту тему, передает РИА Новости.
в прослушке его телефонных разговоров перед выборами 2016 года. Позже бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа рассказал о том, что администрация экс-главы Белого дома прослушивала разговоры нынешнего генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
В свою очередь представитель Барака Обамы Кевин Льюис заявил, что экс-президент никогда не отдавал приказов о слежке за кем-либо из граждан США.
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