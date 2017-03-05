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  • 05.03, 19:26

Трамп поручил конгрессу расследовать прослушку его разговоров Обамой

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Трамп поручил конгрессу расследовать прослушку его разговоров Обамой

Трамп поручил конгрессу расследовать прослушку его разговоров Обамой

Президент США Дональд Трамп поручил изучить сообщения о «политически мотивированных расследованиях» администрации Барака Обамы перед президентскими выборами 2016 года.

Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Шон Спайсер: «Сообщения о потенциально политически мотивированных расследованиях непосредственно перед выборами 2016 очень беспокоят. Президент Дональд Трамп просит, чтобы в рамках своего расследования о деятельности России, комитеты по разведке конгресса осуществили свои полномочия по надзору, чтобы определить, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году».

Представитель Белого дома подчеркнул, что, начиная с этого момента и до окончания расследования ни он, ни Трамп больше не будут комментировать эту тему, передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров перед выборами 2016 года. Позже бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа рассказал о том, что администрация экс-главы Белого дома прослушивала разговоры нынешнего генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В свою очередь представитель Барака Обамы Кевин Льюис заявил, что экс-президент никогда не отдавал приказов о слежке за кем-либо из граждан США.

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