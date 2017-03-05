Российский генерал раскрыл детали освобождения Пальмиры

Освобождение древней Пальмиры долго готовилось, прошло в сжатые сроки и с минимальными потерями. Такое мнение о завершившейся операции высказал командующий российской группировкой войск в Сирии,
генерал-полковник Андрей Картаполов.
Роль российских ВКС в освобождении города Картаполов отметил особенно. По его словам, наша авиация «лишила противника возможности маневрировать и своевременно доставлять резервы».
Андрей Картаполов, командующий российской группировкой войск в Сирии: «Операция по освобождению Пальмиры прошла в плановом порядке. Мы ее долго готовили, учитывая те особенности, которые были при предыдущем взятии Пальмиры. Это позволило нам выполнить задачу в достаточно сжатые сроки, с минимальными потерями».
Картаполов также отметил работу подразделений Сил специальных операций ВС РФ, которые вели разведку и наносили удары по наиболее важным объектам. Сказал генерал несколько слов и о мужестве сирийских военных.
Андрей Картаполов: «Нельзя не остановиться на беспримерной храбрости и самоотверженности простых сирийских солдат, офицеров и бойцов отрядов народного ополчения, которые шли, не щадя свои жизни, чтобы выполнить эту задачу и вернуть город не только сирийскому народу, но и всему человечеству».
По мнению Картаполова, важно, что бойцы сирийской армии поверили в себя и в то, что смогут вернуть все территории. «Теперь они почувствовали вкус победы, с этого пути не свернуть», — добавил генерал.
Андрей Картаполов, командующий российской группировкой войск в Сирии: «Операция по освобождению Пальмиры прошла в плановом порядке. Мы ее долго готовили, учитывая те особенности, которые были при предыдущем взятии Пальмиры. Это позволило нам выполнить задачу в достаточно сжатые сроки, с минимальными потерями».
Картаполов также отметил работу подразделений Сил специальных операций ВС РФ, которые вели разведку и наносили удары по наиболее важным объектам. Сказал генерал несколько слов и о мужестве сирийских военных.
Андрей Картаполов: «Нельзя не остановиться на беспримерной храбрости и самоотверженности простых сирийских солдат, офицеров и бойцов отрядов народного ополчения, которые шли, не щадя свои жизни, чтобы выполнить эту задачу и вернуть город не только сирийскому народу, но и всему человечеству».
По мнению Картаполова, важно, что бойцы сирийской армии поверили в себя и в то, что смогут вернуть все территории. «Теперь они почувствовали вкус победы, с этого пути не свернуть», — добавил генерал.
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