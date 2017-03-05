Скорая под Смоленском промчалась мимо перевернутой машины с пострадавшими: видео

В Сети набирает популярность видео, снятое в Смоленской области. Автомобильный регистратор запечатлел последствия серьезной аварии, слетевшую в кювет перевернутую машину, неравнодушных граждан, которые остановились и попытались помочь людям, находившимся в разбитом авто, а также промчавшуюся мимо скорую помощь.

ЧП случилось в Демидовском районе. Девушка-автомобилист заметила слетевшую с дороги машину, сразу же остановились и вместе с подругой поспешила на помощь. Их автомобиль остался стоять на обочине с включенным регистратором. Следом за девушками к разбитому авто подошел водитель фуры, который тоже встал на обочине.



На видео также попал момент, как мимо перевернутой машины проносится карета скорой помощи. И водитель большегруза, и девушки оставили свои транспортные средства с включенными аварийными сигналами, которые должны были привлечь шофера медицинского транспорта. Однако тот даже не притормозил.