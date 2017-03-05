Девушка спустилась на рельсы и ушла в тоннель новосибирского метро: видео

В Новосибирске 17-летняя девушка спрыгнула на пути на станции метро «Сибирская».

1487 метро

Новосибирск

Сначала нарушительница спокойствия пыталась ногой дотронуться до рельса. А позднее она решила отправиться в тоннель.



Сейчас с девушкой работают полицейские и медики, ее жизни ничто не угрожает.



Как сообщают местные СМИ, на пути решила спуститься уроженка села Хабары Алтайского края. Причина ее поступка сейчас устанавливается.