Девушка спустилась на рельсы и ушла в тоннель новосибирского метро: видео

В Новосибирске
17-летняя девушка спрыгнула на пути на станции метро «Сибирская».
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Сначала нарушительница спокойствия пыталась ногой дотронуться до рельса. А позднее она решила отправиться в тоннель.
Сейчас с девушкой работают полицейские и медики, ее жизни ничто не угрожает.
Как сообщают местные СМИ, на пути решила спуститься уроженка села Хабары Алтайского края. Причина ее поступка сейчас устанавливается.
Сейчас с девушкой работают полицейские и медики, ее жизни ничто не угрожает.
Как сообщают местные СМИ, на пути решила спуститься уроженка села Хабары Алтайского края. Причина ее поступка сейчас устанавливается.
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