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  • 05.03, 17:56
Девушка спустилась на рельсы и ушла в тоннель новосибирского метро: видео. метро, Новосибирск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Девушка спустилась на рельсы и ушла в тоннель новосибирского метро: видео

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Девушка спустилась на рельсы и ушла в тоннель новосибирского метро: видео

Девушка спустилась на рельсы и ушла в тоннель новосибирского метро: видео

    В Новосибирске 17-летняя девушка спрыгнула на пути на станции метро «Сибирская».

    Сначала нарушительница спокойствия пыталась ногой дотронуться до рельса. А позднее она решила отправиться в тоннель.

    Сейчас с девушкой работают полицейские и медики, ее жизни ничто не угрожает.

    Как сообщают местные СМИ, на пути решила спуститься уроженка села Хабары Алтайского края. Причина ее поступка сейчас устанавливается.

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