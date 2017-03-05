Олимпийский призер Лобинцев стал жертвой воров в центре Екатеринбурга

Призер Олимпийских игр пловец Никита Лобинцев рассказал, что его обокрали в Екатеринбурге.
По словам спортсмена, злоумышленники разбили заднее стекло его автомобиля, который был припаркован в центре города. Добычей воров стала только куртка.
Никита Лобинцев — заслуженный мастер спорта по плаванию. На Олимпиаде в Пекине он добыл серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. А на Играх в Лондоне Лобинцев завоевал бронзу в эстафете 4х100 м вольным стилем.
Никита Лобинцев — заслуженный мастер спорта по плаванию. На Олимпиаде в Пекине он добыл серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. А на Играх в Лондоне Лобинцев завоевал бронзу в эстафете 4х100 м вольным стилем.
Комментарии