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  • 05.03, 16:24

Олимпийский призер Лобинцев стал жертвой воров в центре Екатеринбурга

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Олимпийский призер Лобинцев стал жертвой воров в центре Екатеринбурга

Олимпийский призер Лобинцев стал жертвой воров в центре Екатеринбурга

Олимпийский призер Лобинцев стал жертвой воров в центре Екатеринбурга
  • Фото: lobintsev /instagram.com

    • Призер Олимпийских игр пловец Никита Лобинцев рассказал, что его обокрали в Екатеринбурге.

    По словам спортсмена, злоумышленники разбили заднее стекло его автомобиля, который был припаркован в центре города. Добычей воров стала только куртка.



    Никита Лобинцев — заслуженный мастер спорта по плаванию. На Олимпиаде в Пекине он добыл серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. А на Играх в Лондоне Лобинцев завоевал бронзу в эстафете 4х100 м вольным стилем.

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