Олимпийский призер Лобинцев стал жертвой воров в центре Екатеринбурга

Счастливый день видимо сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали только Куртку Форвард, видимо патриоты! Здоровья и счастья вам господа воры!#motherrussia #lucky #luckyday Публикация от Nikita Lobintsev (@lobintsev) Мар 5 2017 в 2:45 PST

По словам спортсмена, злоумышленники разбили заднее стекло его автомобиля, который был припаркован в центре города. Добычей воров стала только куртка.Никита Лобинцев — заслуженный мастер спорта по плаванию. На Олимпиаде в Пекине он добыл серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. А на Играх в Лондоне Лобинцев завоевал бронзу в эстафете 4х100 м вольным стилем.