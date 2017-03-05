Следствие вели…
Следствие вели… 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.03, 17:56
Штурм Мосула: армия Ирака пытается выбить боевиков ИГИЛ из центра города. войны и вооруженные конфликты, Ирак, Исламское государство, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Штурм Мосула: армия Ирака пытается выбить боевиков ИГИЛ из центра города

комментировать

Штурм Мосула: армия Ирака пытается выбить боевиков ИГИЛ из центра города

Штурм Мосула: армия Ирака пытается выбить боевиков ИГИЛ из центра города

    Иракские вооруженные силы при поддержке США начали новое наступление на кварталы Мосула, которые до сих пор удерживают боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

    Экстремисты контролируют исторический центр, штурм идет с юга и юго-запада. На узких улочках старых районов крайне сложно вести бои, так как тяжелой технике негде развернуться.

    Освобождение Мосула, который считается столицей «Исламского государства» на иракских землях, тянется уже без малого 5 месяцев. В январе удалось вернуть контроль над восточной частью города, сейчас сражения идут за западные кварталы.

    За это время из Мосула бежали сотни тысяч людей. Только за последние 9 дней, по данным международной организации по миграции, его покинули 45 тысяч жителей.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru