Штурм Мосула: армия Ирака пытается выбить боевиков ИГИЛ из центра города

Иракские вооруженные силы при поддержке США начали новое наступление на кварталы Мосула, которые до сих пор удерживают боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Экстремисты контролируют исторический центр, штурм идет с юга и юго-запада. На узких улочках старых районов крайне сложно вести бои, так как тяжелой технике негде развернуться.
Освобождение Мосула, который считается столицей «Исламского государства» на иракских землях, тянется уже без малого 5 месяцев. В январе удалось вернуть контроль над восточной частью города, сейчас сражения идут за западные кварталы.
За это время из Мосула бежали сотни тысяч людей. Только за последние 9 дней, по данным международной организации по миграции, его покинули 45 тысяч жителей.
Освобождение Мосула, который считается столицей «Исламского государства» на иракских землях, тянется уже без малого 5 месяцев. В январе удалось вернуть контроль над восточной частью города, сейчас сражения идут за западные кварталы.
За это время из Мосула бежали сотни тысяч людей. Только за последние 9 дней, по данным международной организации по миграции, его покинули 45 тысяч жителей.
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