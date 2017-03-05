«Локомотив» разделался с «Крыльями Советов»

«Локомотив» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура чемпионата России.

Встреча, которая была перенесена в Уфу, закончилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.



Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 60-й минуте Ари открыл счет. Через 8 минут бразилец оформил дубль. А уже перед финальным свистком Алексей Миранчук отправил третий мяч в ворота «Крыльев Советов».



Теперь «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице с 26 баллами. «Крылья Советов» остались на 14-й позиции с 15 очками.