Следствие вели…
Следствие вели… 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.03, 16:24

Россияне стали победителями общего зачета эстафет на КМ по биатлону

комментировать

Россияне стали победителями общего зачета эстафет на КМ по биатлону

Россияне стали победителями общего зачета эстафет на КМ по биатлону

Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхёнчхане, но завоевали Малый хрустальный глобус в общем зачете.

Сегодня Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли четвертое место.

Золото же досталось команде Франции. Второй результат показали австрийцы. А замкнула тройку призеров сборная Норвегии.

Несмотря на то, что россияне сегодня остались без медалей, они смогли стать победителями общего зачета эстафет на Кубке мира и завоевать Малый хрустальный глобус.

Новости по теме

Биатлонный сезон — 2016/2017

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru