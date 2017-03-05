Россияне стали победителями общего зачета эстафет на КМ по биатлону

Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхёнчхане, но завоевали Малый хрустальный глобус в общем зачете.

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Сегодня Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли четвертое место.



Золото же досталось команде Франции. Второй результат показали австрийцы. А замкнула тройку призеров сборная Норвегии.



Несмотря на то, что россияне сегодня остались без медалей, они смогли стать победителями общего зачета эстафет на Кубке мира и завоевать Малый хрустальный глобус.