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  • 05.03, 17:56
В поисках леди: МИ-6 ищет Джеймса Бонда в юбке. Великобритания, женщины, разведка и контрразведка, реклама. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В поисках леди: МИ-6 ищет Джеймса Бонда в юбке

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В поисках леди: МИ-6 ищет Джеймса Бонда в юбке

В поисках леди: <nobr>МИ-6</nobr> ищет Джеймса Бонда в юбке

    Британская разведка ищет новых агентов по объявлению. Как следует из рекламного ролика, МИ-6 нужны неприметные люди, а не супермены вроде Джеймса Бонда или красавицы с модельной внешностью.

    В шпионы теперь можно попасть прямо из кинотеатра. Любая мать, которая пришла с детьми в кино поспать под мультфильм, может выйти из зала с изменившимся сознанием и лицом, ведь ей перед началом фильма, где-то между рекламой стирального порошка и пудры предложили стать кинозвездой. Именно так пытается представить службу руководство МИ-6. Ведь неслучайно ролик показывают в кинотеатрах, где сегодняшние матроны сидели еще маленькими девочками и влюбленными глазами смотрели на Шона Коннери. Теперь им, может быть, с их лишним весом и недостающими знаниями предлагают занять место Джеймса Бонда.

    Из рекламного ролика: «Эта девушка не работает в МИ-6. Она не зарабатывает на том, что разбирается в разных культурах, людях и деликатных ситуациях. Она не умеет считывать эмоции инстинктивно и не понимает, что нужно другому человеку. От природы она не способна налаживать отношения с людьми и мотивировать их. Она не является частью команды, выполняющей большое задание. Девушка, которую вы видите, не работает в МИ-6, но могла бы».

    На новую должность вербуют ничем не выдающихся девушек, причем необязательно англичанок. Подойдут кандидатуры с любым цветом кожи и разрезом глаз. По роду деятельности это может быть даже цветочница, как Элайза Дулитл. Анонимный профессор Хиггинс из любого материала сделает настоящего шпиона и научит всему тому, что она не умеет.

    Алекс Янгер, генеральный директор Секретной разведывательной службы Великобритании: «Люди привыкли думать, будто есть одно определенное качество, которым отличаются сотрудники МИ-6. Нет никакого эталона сотрудника МИ-6. Я хочу, чтобы в коллективе МИ-6 работали наиболее талантливые специалисты. Какого они происхождения, значения не имеет».

    Крис Филлипс, эксперт по борьбе с терроризмом: «Полагаю, МИ-5 и МИ-6 многим представляются организациями, в которых очень важны личные связи и где процветает кумовство. Думаю, ведомство покажет всем, что это не совсем так».

    Как выяснила корреспондент Лиза Герсон, причина экстренного набора кадров с улицы — угроза со стороны России, как заявил ряд британских СМИ. Также опасения вызывает международный терроризм. Объявлено о наборе 3500 сотрудниц.

    Британские спецслужбы в последнее время очень интересуются женским полом. Например, центр кибербезопасности в Лондоне объявляет конкурс для девочек 13–15 лет по взлому секретных кодов. Вероятно, Британия пытается вырастить поколение, которое защитит страну в кибервойнах.

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