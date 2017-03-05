В Москве падение женщины с 8-го этажа горящего дома сняли на видео

Женщину, прыгнувшую с
8-го этажа горящей многоэтажки на востоке столицы, доставили в реанимацию на вертолете.
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Женщина в одном нижнем белье несколько минут стояла на внешней стороне балкона, пытаясь спастись от дыма и огня, который охватил несколько квартир многоэтажного дома на улице Молостовых.
Позднее пострадавшую на вертолете доставили в больницу. Сейчас женщина находится в реанимации. У нее диагностированы тяжелые травмы и отравление продуктами горения.
Кроме того, пожарные с помощью подъемных механизмов и защитного капюшона спасли еще 10 человек, в том числе ребенка. Его также доставили в больницу.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировано.
Позднее пострадавшую на вертолете доставили в больницу. Сейчас женщина находится в реанимации. У нее диагностированы тяжелые травмы и отравление продуктами горения.
Кроме того, пожарные с помощью подъемных механизмов и защитного капюшона спасли еще 10 человек, в том числе ребенка. Его также доставили в больницу.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировано.
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