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  • 05.03, 16:24
В Москве падение женщины с 8-го этажа горящего дома сняли на видео. пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве падение женщины с 8-го этажа горящего дома сняли на видео

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В Москве падение женщины с <nobr>8-го</nobr> этажа горящего дома сняли на видео

В Москве падение женщины с 8-го этажа горящего дома сняли на видео

В Москве падение женщины с <nobr>8-го</nobr> этажа горящего дома сняли на видео

    Женщину, прыгнувшую с 8-го этажа горящей многоэтажки на востоке столицы, доставили в реанимацию на вертолете.

    Женщина в одном нижнем белье несколько минут стояла на внешней стороне балкона, пытаясь спастись от дыма и огня, который охватил несколько квартир многоэтажного дома на улице Молостовых.

    Позднее пострадавшую на вертолете доставили в больницу. Сейчас женщина находится в реанимации. У нее диагностированы тяжелые травмы и отравление продуктами горения.

    Кроме того, пожарные с помощью подъемных механизмов и защитного капюшона спасли еще 10 человек, в том числе ребенка. Его также доставили в больницу.

    Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировано.

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