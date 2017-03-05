Смертник ИГ взорвался в штаб-квартире других террористов на севере Сирии

Террорист с поясом смертника подорвал себя на территории другой экстремистской группировки «Джебхат Фатх аш- Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра », запрещена в РФ).

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По сообщениям ливанского телеканала «Аль-Маядин», взрыв прогремел в командном пункте террористов в сирийском городе Аазаз (провинция Алеппо), расположенном вблизи границы с Турцией. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, их число не сообщается.



Предположительно, устроил член террористической организации ИГ (запрещена в РФ).



Обе запрещенные группировки — ИГ и «Джебхат Фатх аш-Шам» — в настоящее время активно противостоят правительственным войскам Сирии.