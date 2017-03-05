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  • 05.03, 14:54

СМИ: Тони Блэр может получить работу в администрации Трампа

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СМИ: Тони Блэр может получить работу в администрации Трампа

СМИ: Тони Блэр может получить работу в администрации Трампа

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр может стать посланником мира на Ближнем Востоке в администрации Дональда Трампа. Возможность его назначения на эту должность обсуждалась в среду на секретной встрече в Белом доме.

Как сообщает издание Mail On Sunday со ссылкой на осведомленные источники, бывший премьер Великобритании встречался с зятем и по совместительству старшим советником Трампа Джаредом Кушнером. На встрече обсуждались текущая ситуация и процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. По словам источника, Блэр много делал для того, чтобы получить работу в администрации США, и команда Трампа воспринимает его очень серьезно.

Издание отмечает, что официально Тони Блэр не сможет работать в правительстве США, так как является гражданином Великобритании, однако это не помешает ему выполнять обязанности советника президента.

В окружении Тони Блэра эту информацию пока не прокомментировали.

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