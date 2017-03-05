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  • 05.03, 14:54

В Крыму пропавшего в лесу трехлетнего малыша нашли спящим на дороге

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В Крыму пропавшего в лесу трехлетнего малыша нашли спящим на дороге

В Крыму пропавшего в лесу трехлетнего малыша нашли спящим на дороге

Мальчика, который ушел в лес за подснежниками и не вернулся, нашли спящим на обочине.

Поисковая операция продолжалась со вчерашнего дня. Маленького мальчика искали сотрудники МЧС, МВД, Нацгвардии и добровольцы из числа местных жителей — всего около 340 человек. Для поисков использовались квадрокоптер и беспилотный летательный аппарат.

Малыша нашли через несколько часов, ребенок мирно спал на обочине горной дороги. Мальчик прошел несколько километров пешком, видимо, пытаясь найти дорогу домой. Ребенка доставили в больницу, врачи поставили диагноз общее переохлаждение. Мальчик находится в стабильном состоянии, признаков какого-либо насилия медики не нашли.

Малыш пропал 4 марта в Белогорском районе полуострова в селе Синекамка. Вместе с еще двумя детьми он отправился в лес за подснежниками. В пути отбился от товарищей и заблудился. Вернувшись домой, дети сообщили о пропаже родителям, сообщает «Интерфакс».

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