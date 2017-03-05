В ДНР объявили о прекращении огня с 11:00

ДНР и ЛНР предложили Киеву установить с сегодняшнего дня режим прекращения огня по всей линии соприкосновения.
По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, прекратить огонь решено с 11:00 5 марта.
Бысурин также отметил, что ополченцы ДНР и ЛНР перемирие соблюдают, пока режим прекращения огня сохраняется.
При этом Бысурин задался вопросом о том, смогут ли украинские власти контролировать радикалов, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские военные почти 2500 раз обстреляли территорию ДНР. Были применены минометы, тяжелая артиллерия и гранатометы. При этом обстрелы велись и со стороны Азовского моря.
В результате были убиты двое военнослужащих ДНР, еще один получил ранения. Также были разрушены два жилых дома в поселке Крутая Балка в пригороде Ясиноватой.
Бысурин также отметил, что ополченцы ДНР и ЛНР перемирие соблюдают, пока режим прекращения огня сохраняется.
При этом Бысурин задался вопросом о том, смогут ли украинские власти контролировать радикалов, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские военные почти 2500 раз обстреляли территорию ДНР. Были применены минометы, тяжелая артиллерия и гранатометы. При этом обстрелы велись и со стороны Азовского моря.
В результате были убиты двое военнослужащих ДНР, еще один получил ранения. Также были разрушены два жилых дома в поселке Крутая Балка в пригороде Ясиноватой.
Комментарии