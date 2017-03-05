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  • 05.03, 14:54

В ДНР заявили об обстрелах территории республики с акватории Азовского моря

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В ДНР заявили об обстрелах территории республики с акватории Азовского моря

В ДНР заявили об обстрелах территории республики с акватории Азовского моря

Южные районы самопровозглашенной Донецкой народной республики подверглись атаке с моря.

Как заявили в Минобороны ДНР, украинские силовики обстреляли позиции ополчения с Азовского моря.

Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием ДНР: «Четвертого марта, курсируя вдоль береговой линии, контролируемой подразделениями армии ДНР, удалившись от берега на расстояние около километра, украинские военные катера открыли огонь из мелкокалиберных орудий и крупнокалиберных пулеметов по позициям армии ДНР».

По словам Басурина, ополченцы вынуждены были открыть ответный огонь, после чего катера силовиков удалились в сторону Мариуполя. В военном ведомстве ДНР отметили, что подконтрольные Киеву армейские подразделения впервые за долгое время применили военные катера.

Эдуард Басурин: «Напряженная ситуация фиксируется и на мариупольском направлении. Вчера ВСУ обстреляли поселок Коминтерново и спровоцировали позиционные бои в этом районе».

Всего за минувшие сутки в самопровозглашенной республике насчитали почти 2,5 тысячи обстрелов с украинской стороны, передает РИА Новости.

Эдуард Басурин: «За прошедшие сутки армия Украины 2483 раза обстреляла территорию ДНР. Тяжелая артиллерия применялась 210 раз, 771 раз — минометы различного калибра, в том числе 360 мин калибром 120 миллиметров, 294 раза использовались БМП, 1140 раз — зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие».

По словам Басурина, в результате атак двое защитников Донбасса погибли и один ранен. Информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения уточняются.

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