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  • 05.03, 14:54

В Дербенте задержали бандитов, связанных с террористами ИГИЛ

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В Дербенте задержали бандитов, связанных с террористами ИГИЛ

В Дербенте задержали бандитов, связанных с террористами ИГИЛ

В Дагестане правоохранители пресекли деятельность законспирированной бандитской группировки, связанной с запрещенным в России «Исламским государством».

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), связанная с террористами ИГИЛ бандгруппа состояла из четырех человек, которые совершали разбойные нападения на местное население и планировали преступления против представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

В ходе операции, проводимой совместно подразделениями ФСБ и МВД России, трое преступников были задержаны, четвертый оказал сопротивление и был ликвидирован силовиками.

Ранее сообщалось, что в Дагестане проходит операция по задержанию подозреваемых в разбойных нападениях. По данным источников, предполагаемые преступники еще ночью были блокированы в одном из домов в Дербенте. Утром один из них открыл стрельбу по силовикам и был убит ответным огнем. Предполагалось, что в доме находился его подельник, однако эта информация не подтвердилась.

По данным НАК, трех других бандитов задержали по другим адресам. В ведомстве отметили, что потерь среди личного состава органов правопорядка и местных жителей нет. Проводятся следственные действия.

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