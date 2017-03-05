На Запорожской АЭС остановили работу второго энергоблока

Второй энергоблок крупнейшей на Украине Запорожской атомной станции (ЗАЭС) отключили от энергосети.
Как сообщили в пресс-службе «Энергоатома», энергоблок на ЗАЭС отключен по балансовому ограничению, реакторная установка переведена в состояние «горячей остановки».
Из сообщения «Энергоатома»: «5 марта 2017 года в 03:05 мск энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствие с графиком, по балансовому ограничению. Идет перевод реакторной установки в состояние „горячая остановка“».
В пресс-службе уточнили, что сейчас на Запорожской АЭС работают четыре энергоблока из шести. Также сообщается, что радиационный фон в районе расположения АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует норме.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предупреждал, что из-за чрезвычайного положения в энергетике работа энергоблоков АЭС может быть переведена в режим недельного маневрирования. По его мнегнию, это помогло бы сократить потери теплогенерации.
Между тем в компании «Энергоатом» еще в сентябре заявляли, что считают «невозможными и неадекватными» предложения «Укрэнерго» ввести недельное маневрирование на энергоблоках АЭС зимой 2016–2017 гг.
Запорожская АЭС считается крупнейшей в Европе. Станция работает на шести энергоблоках типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.
Из сообщения «Энергоатома»: «5 марта 2017 года в 03:05 мск энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствие с графиком, по балансовому ограничению. Идет перевод реакторной установки в состояние „горячая остановка“».
В пресс-службе уточнили, что сейчас на Запорожской АЭС работают четыре энергоблока из шести. Также сообщается, что радиационный фон в районе расположения АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует норме.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предупреждал, что из-за чрезвычайного положения в энергетике работа энергоблоков АЭС может быть переведена в режим недельного маневрирования. По его мнегнию, это помогло бы сократить потери теплогенерации.
Между тем в компании «Энергоатом» еще в сентябре заявляли, что считают «невозможными и неадекватными» предложения «Укрэнерго» ввести недельное маневрирование на энергоблоках АЭС зимой 2016–2017 гг.
Запорожская АЭС считается крупнейшей в Европе. Станция работает на шести энергоблоках типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.
Комментарии