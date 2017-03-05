В Мосгордуме пообещали в 2 раза увеличить число психдиспансеров в столице

Глава комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы рассказала о необходимости увеличить количество психдиспансеров в столице. Людмила Стебенкова объяснила, почему их не хватает и зачем в отдельных случаях психиатрические больницы будут переводиться в статус диспансеров.
Как заявила Стебенкова «Эху Москвы», проблем с койками в психиатрических больницах нет, но возникла острая необходимость в психиатрических диспансерах.
Людмила Стебенкова, председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы: «Например, 15-я больница на 800 коек, она переводится в статус психиатрического диспансера, которых не хватает. В других больницах формируются в том числе отделения дневного пребывания. У нас нет проблем с койками, а вот количество диспансеров будет увеличено ровно в 2 раза, поскольку это необходимо. Но это не может произойти сразу».
Высказалась Стебенкова и по поводу несогласованной акции против закрытия столичных психбольниц. Ее организовал и проводит в формате встречи с депутатами Госдумы профсоюз «Действие», который считает ситуацию с психбольницами в Москве катастрофической. Глава профильной комиссии Мосгордумы уверена, что причины акции абсолютно надуманы и проблем, о которых говорят, не существует.
Людмила Стебенкова: «На мой взгляд, это надуманная история, буря в стакане воды, совершенно не соответствующая действительности. Либо от незнания, либо для того, чтобы устроить провокацию. Больницы не закрываются, а переводятся из одного статуса в другой. У нас был круглый стол, посвященный изменениям в психиатрической помощи. Все, что сейчас делается в городе, направлено на гуманизацию психиатрической помощи».
По словам Стебенковой, всем сотрудникам психбольниц, не согласным с изменениями, предложили перейти на работу в другие места.
Людмила Стебенкова, председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы: «Например, 15-я больница на 800 коек, она переводится в статус психиатрического диспансера, которых не хватает. В других больницах формируются в том числе отделения дневного пребывания. У нас нет проблем с койками, а вот количество диспансеров будет увеличено ровно в 2 раза, поскольку это необходимо. Но это не может произойти сразу».
Высказалась Стебенкова и по поводу несогласованной акции против закрытия столичных психбольниц. Ее организовал и проводит в формате встречи с депутатами Госдумы профсоюз «Действие», который считает ситуацию с психбольницами в Москве катастрофической. Глава профильной комиссии Мосгордумы уверена, что причины акции абсолютно надуманы и проблем, о которых говорят, не существует.
Людмила Стебенкова: «На мой взгляд, это надуманная история, буря в стакане воды, совершенно не соответствующая действительности. Либо от незнания, либо для того, чтобы устроить провокацию. Больницы не закрываются, а переводятся из одного статуса в другой. У нас был круглый стол, посвященный изменениям в психиатрической помощи. Все, что сейчас делается в городе, направлено на гуманизацию психиатрической помощи».
По словам Стебенковой, всем сотрудникам психбольниц, не согласным с изменениями, предложили перейти на работу в другие места.
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