В Малайзии за связи с террористами арестованы семь человек

Полиция Малайзии арестовала семь человек по подозрению в связях с террористическими группировками, в том числе с запрещенным в России «Исламским государством».
Как сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на заявление главного инспектора полиции Халида Абу Бакара, двое из задержанных были связаны с ИГ и планировали теракты на территории Малайзии. По версии следователей, они работали под руководством известного террориста Мохаммеда Джеди, который готовил их к совершению теракта с использованием «крупного транспортного средства, начиненного самодельной взрывчаткой».
Другими задержанными стали четверо граждан Йемена и 37-летний мужчина из Восточной Азии. Они подозреваются в членстве в местных террористических и повстанческих группировках, а также в выдаче фальшивых виз.
Другими задержанными стали четверо граждан Йемена и 37-летний мужчина из Восточной Азии. Они подозреваются в членстве в местных террористических и повстанческих группировках, а также в выдаче фальшивых виз.
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