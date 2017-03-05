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  • 05.03, 13:23

В Малайзии за связи с террористами арестованы семь человек

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В Малайзии за связи с террористами арестованы семь человек

В Малайзии за связи с террористами арестованы семь человек

Полиция Малайзии арестовала семь человек по подозрению в связях с террористическими группировками, в том числе с запрещенным в России «Исламским государством».

Как сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на заявление главного инспектора полиции Халида Абу Бакара, двое из задержанных были связаны с ИГ и планировали теракты на территории Малайзии. По версии следователей, они работали под руководством известного террориста Мохаммеда Джеди, который готовил их к совершению теракта с использованием «крупного транспортного средства, начиненного самодельной взрывчаткой».

Другими задержанными стали четверо граждан Йемена и 37-летний мужчина из Восточной Азии. Они подозреваются в членстве в местных террористических и повстанческих группировках, а также в выдаче фальшивых виз.

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