НашПотребНадзор
НашПотребНадзор 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.03, 13:22

Биатлонист Логинов добыл золото в пасьюте на этапе Кубка IBU

комментировать

Биатлонист Логинов добыл золото в пасьюте на этапе Кубка IBU

Биатлонист Логинов добыл золото в пасьюте на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Александр Логинов показал лучший результат в гонке преследования на седьмом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Контиолахти (Финляндия).

Россиянин преодолел 12,5 км за 31 минуту 45,7 секунды. Победить Логинову не помешали даже три промаха на огневых рубежах.

Серебро завоевал Ондржей Моравец из Чехии. Замкнул же тройку призеров норвежец Ховард Богетвейт.

Что же касается других россиян, то Матвей Елисеев стал четвертым, Алексей Волков — пятым, Алексей Слепов — восьмым, Дмитрий Малышко — 11-м, а Александр Поварницын — 21-м.

Новости по теме

Биатлонный сезон — 2016/2017

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru