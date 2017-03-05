Биатлонист Логинов добыл золото в пасьюте на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Александр Логинов показал лучший результат в гонке преследования на седьмом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Контиолахти (Финляндия).

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Россиянин преодолел 12,5 км за 31 минуту 45,7 секунды. Победить Логинову не помешали даже три промаха на огневых рубежах.



Серебро завоевал Ондржей Моравец из Чехии. Замкнул же тройку призеров норвежец Ховард Богетвейт.



Что же касается других россиян, то Матвей Елисеев стал четвертым, Алексей Волков — пятым, Алексей Слепов — восьмым, Дмитрий Малышко — 11-м, а Александр Поварницын — 21-м.