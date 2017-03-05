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  • 05.03, 13:23

Спасательный вертолет разбился в Японии, есть жертвы

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Спасательный вертолет разбился в Японии, есть жертвы

Спасательный вертолет разбился в Японии, есть жертвы

Вертолет спасательной службы Bell 412 EP потерпел крушение в Японии.

Винтокрылая машина, на борту которой находились девять человек, сегодня вылетела из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано. После этого связь с вертолетом, который выполнял учебный полет, прервалась. Позднее обломки машины были обнаружены в горах.

Спасатели уже обнаружили трех человек. Они находятся в состоянии «остановки сердца и легких». Так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи, а не спасатели. Поиски еще шести пассажиров вертолета продолжаются, передает РИА Новости.

Местные власти уже создали кризисный штаб в связи с катастрофой. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

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