Спасательный вертолет разбился в Японии, есть жертвы

Вертолет спасательной службы Bell 412 EP потерпел крушение в Японии.
Винтокрылая машина, на борту которой находились девять человек, сегодня вылетела из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано. После этого связь с вертолетом, который выполнял учебный полет, прервалась. Позднее обломки машины были обнаружены в горах.
Спасатели уже обнаружили трех человек. Они находятся в состоянии «остановки сердца и легких». Так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи, а не спасатели. Поиски еще шести пассажиров вертолета продолжаются, передает РИА Новости.
Местные власти уже создали кризисный штаб в связи с катастрофой. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.
Спасатели уже обнаружили трех человек. Они находятся в состоянии «остановки сердца и легких». Так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи, а не спасатели. Поиски еще шести пассажиров вертолета продолжаются, передает РИА Новости.
Местные власти уже создали кризисный штаб в связи с катастрофой. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.
Комментарии