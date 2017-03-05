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  • 05.03, 13:23

Срок полномочий премьер-министра Японии продлили с 6 до 9 лет

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Срок полномочий премьер-министра Японии продлили с 6 до 9 лет

Срок полномочий <nobr>премьер-министра</nobr> Японии продлили с 6 до 9 лет

Съезд правящей Либерально-демократической партии Японии принял решение внести изменения в партийный устав и продлить срок полномочий лидера партии до девяти лет.

ЛДП Японии официально приняла решение внести изменения в собственный устав, продлив с 6 до 9 лет срок полномочий председателя и одновременно премьер-министра страны Синдзо Абэ. Решение было принято на сегодняшнем съезде партии в Токио.

Синдзо Абэ, председатель ЛДП, председатель Правительства Японии: «Это уже пятый съезд ЛДП, который я возглавляю. И именно поэтому я клянусь, что не забуду того настроя, с которым возглавил партию».

Абэ напомнил, что в прошлом году ЛДП смогла получить большинство в верхней палате парламента — впервые за 27 лет. «Нам понадобилось более четверти века, чтобы восстановить однажды утраченное доверие», — подчеркнул глава кабмина.

Партия, победившая на выборах в нижнюю палату японского парламента, выдвигает своего кандидата в премьер-министры страны. Таким образом, лидер победившей партии становится главой кабинета министров. Если ЛДП сумеет сохранить позиции, принятая съездом поправка будет фактически означать продление полномочий Синдзо Абэ в качестве премьера до 2021 года, сообщает ТАСС.

Сам Абэ заявил на съезде, что продолжить борьбу за внесение поправок в действующую японскую конституцию. По старой системе срок полномочий Синдзо Абэ на посту главы партии заканчивался в 2018 году.

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