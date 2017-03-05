В Дербенте застрелен разбойник, открывший огонь по силовикам

В Дербенте при задержании подозреваемых в разбойном нападении силовики ликвидировали одного из предполагаемых преступников.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана, подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был убит в ходе перестрелки.
По информации источника, сегодня ночью силовики блокировали частный дом на улице Буйнакского. Предполагалось, что в здании находятся двое подозреваемых в совершении разбойного нападения. Однако позже выяснилось, что в доме находился лишь один предполагаемый преступник, его жена и мать. Утром мужчина выпустил женщин из дома и открыл огонь по правоохранителям.
Источник: «На предложение выйти без боя он начал стрелять по силовикам. Его ликвидировали ответным огнем. Это местный житель, которому 27 лет».
Отмечается, что никто из сотрудников силовых структур не пострадал. Также сообщается, что официальных комментариев от правоохранительных органов Дагестана пока не поступало.
По информации источника, сегодня ночью силовики блокировали частный дом на улице Буйнакского. Предполагалось, что в здании находятся двое подозреваемых в совершении разбойного нападения. Однако позже выяснилось, что в доме находился лишь один предполагаемый преступник, его жена и мать. Утром мужчина выпустил женщин из дома и открыл огонь по правоохранителям.
Источник: «На предложение выйти без боя он начал стрелять по силовикам. Его ликвидировали ответным огнем. Это местный житель, которому 27 лет».
Отмечается, что никто из сотрудников силовых структур не пострадал. Также сообщается, что официальных комментариев от правоохранительных органов Дагестана пока не поступало.
Комментарии