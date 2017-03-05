В Петербурге нашли мертвеца на велосипеде и с веревкой на шее

В Петербурге выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли неподалеку от Приморского шоссе.
Мертвого мужчину в лесу неподалеку от автозаправки обнаружили местные жители. Погибший сидел у повалившегося дерева на брошенном на землю ржавом велосипеде. При этом мужчина за шею был привязан к дереву бельевой веревкой.
Как сообщает «Фонтанка», уже удалось установить личность погибшего — им оказался 37-летний житель Петербурга, который работал заместителем директора одной из компаний. Судя по всему, мертвый мужчина пролежал в лесу не один день.
Как сообщает «Фонтанка», уже удалось установить личность погибшего — им оказался 37-летний житель Петербурга, который работал заместителем директора одной из компаний. Судя по всему, мертвый мужчина пролежал в лесу не один день.
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