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  • 05.03, 13:22

В Петербурге нашли мертвеца на велосипеде и с веревкой на шее

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В Петербурге нашли мертвеца на велосипеде и с веревкой на шее

В Петербурге нашли мертвеца на велосипеде и с веревкой на шее

В Петербурге выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли неподалеку от Приморского шоссе.

Мертвого мужчину в лесу неподалеку от автозаправки обнаружили местные жители. Погибший сидел у повалившегося дерева на брошенном на землю ржавом велосипеде. При этом мужчина за шею был привязан к дереву бельевой веревкой.

Как сообщает «Фонтанка», уже удалось установить личность погибшего — им оказался 37-летний житель Петербурга, который работал заместителем директора одной из компаний. Судя по всему, мертвый мужчина пролежал в лесу не один день.

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