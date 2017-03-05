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  • 05.03, 19:26
Месть жены Лужкова: миллиардерша Батурина хочет снова посадить брата в тюрьму. Батурин, Батурина, Лужков, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Месть жены Лужкова: миллиардерша Батурина хочет снова посадить брата в тюрьму

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Месть жены Лужкова: миллиардерша Батурина хочет снова посадить брата в тюрьму

Месть жены Лужкова: миллиардерша Батурина хочет снова посадить брата в тюрьму

Месть жены Лужкова: миллиардерша Батурина хочет снова посадить брата в тюрьму

    Шурин Юрия Лужкова, олигарх Виктор Батурин, предупреждает всех: если с ним что-нибудь случится или в ближайшие дни он снова окажется в тюрьме, в этом он просит винить свою сестру — миллиардершу Елену Батурину. В очень богатой и скандально известной семье разгорается новая война.

    Самая богатая дама России, миллиардерша Елена Батурина и ее брат -олигарх Виктор Батурин.

    Виктор Батурин: «Лена считает, что я объявил ей войну».

    Их еще не было на этом свете, когда Владимир Даль в своем словаре припечатал: «батурить» — значит упрямиться, кобениться, ломаться. Великий русский лингвист 170 лет назад точно описал Батуриных — Елену Николаевну и Виктора Николаевича.

    Виктор Батурин: «Мама достаточно гордый и правильный человек. И она считает выше своего достоинства нюхать то говно, которое породили эти два идиота в лице меня и Лены».

    В наши дни фамилия Батурин звучит, как хруст свежих банковских пачек и бесконечный шелест стодолларовых купюр. «Я очень грешный и стараюсь с этим бороться», — говорит Виктор. Каждое его слово отзывается эхом громких семейных скандалов, интриг, и расследований.

    Шурин бывшего хозяина Москвы Юрия Лужкова, заботливый отец четверых детей и любящий муж четырех бывших жен. Олигарх-рецидивист среднего рода: первый срок условно, второй — семь лет, из них он за решеткой отсидит 4 года. Прошел ровно год после того, как НТВ снимал сцену «прибытие автомобиля» в стилистике братьев Люмьер. Тогда, только «откинувшись» на волю с чистой совестью, крестный отец строительной империи с улыбкой утверждал, что и в тюрьме не изменял себе и никого не забыл из тех, кто упрятал его за решетку.

    Брат жены Лужкова прозрачно намекал: месть — это блюдо, которое подают холодным. После этого Виктор Николаевич исчез из поля зрения на целый год. Из тишины доносились только слухи: развелся, сломался, живет отшельником. И лишь сейчас Виктор Батурин снова решился побеседовать с журналистами НТВ. Это интервью для него — как предсмертная записка: «Если со мной что-то случится, прошу винить родную сестру».

    Виктор Батурин: «Я просто не понимаю истоков ее поступков, которые иногда можно назвать ненавистью. Я просто не могу понять, не могу».

    Он говорит, что бывшая главная застройщица Москвы уже один раз проехалась по нему, словно бульдозером. И вот теперь, по его словам, она снова хочет отправить его на нары.

    Где и с кем брат жены Юрия Лужкова провел год после тюрьмы, и за что дорогая Елена Николаевна снова хочет отправить его на нары. Почему первая жена Батурина ушла от мужа к его сестре, и как любимые женщины обчистили кошелек олигарха? Новая война в очень богатой и скандально известной семье и первая очная ставка Батурина с авторитетной сестрой. «Батурин против Батуриной» — смотрите в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

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