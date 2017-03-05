Рак атакует человечество: ученые и диетологи наносят ответный удар

Когда речь заходит о раке, новости делятся на две большие группы. Первая: ученые открыли
что-то новое, что вот-вот победит эту болезнь. И тут же вторая: известный человек скончался от неизлечимой опухоли, врачи лучших клиник сделать ничего не смогли. Так все-таки кто кого побеждает — человек онкологию или она его?
Говорят даже, что рак — это наша расплата за блага цивилизации, наказание природы за увеличение продолжительности жизни. Что же это за болезнь, и есть ли надежда хоть когда-нибудь ее искоренить, как получилось с оспой и чумой?
Вообще, называть рак болезнью неправильно. Это целая группа очень разных по механизмам, опасности и скорости течения болезней. Общее у них — поломка тормозов у какой-то группы клеток, они вдруг начинают бесконтрольно делиться, забирая себе все ресурсы. Это и есть опухоль. Почему она возникает? Может быть куча причин: хроническое воспаление (например, гастрит и язва нередко приводят к раку желудка), действие излучений (рак кожи от чрезмерного солнца) или ядовитых веществ (рак легких от курения), наследственность тоже играет роль. Коварство опухолей в том, что они умеют прятаться от иммунитета, который, вообще-то, способен их уничтожать. Именно с этим связан один из самых перспективных современных методов лечения — иммунотерапия. Стоит дорого, помогает пока при довольно малом числе видов рака, но результаты радуют.
Яков Шехтер, руководитель Института по лечению злокачественных заболеваний кожи «Элла» в Тель-Авиве: «У нас есть пациенты, которые прошли лечение 5, 6 и даже 7 лет назад. И сейчас они совершенно здоровые люди. Иммунотерапия в онкологии — это настоящий прорыв. Революция в лечении. Люди выздоравливают, причем с минимальными побочными эффектами. И скоро, благодаря иммуноонкологии, химиотерапия останется в прошлом».
В России, в петербургском НИИ онкологии имени Петрова метод развивают с 98-го года. Суть в том, что в пробирке врачи соединяют особые иммунные клетки пациента — дендритные — и клетки его же опухоли. В результате специального процесса «тренировки» клетки-защитники начинают понимать, что перед ними враг, и их возвращают в организм уже «учеными», умеющими давать команду товарищам распознавать опухоль и уничтожать ее. Этот непростой и недешевый индивидуальный способ лечения показывает результаты при кожной меланоме, саркоме мягких тканей, раке кишечника и почки. Успехи поразительные. Летом 2011-го Татьяне диагностировали меланому кожи спины. После трех операций эта крайне опасная опухоль все равно прогрессировала.
Татьяна Протасевич: «Вылечилась с помощью иммунотерапии MVI. Конечно, страшно было. Такое шоковое состояние было. И первый вопрос: „А за что?“»
Помогла иммунотерапия. Татьяне сделали 12 инъекций (стоимость каждой — 40 тысяч рублей) ее же «тренированных» дендритных клеток — такой препарат называют лечебной вакциной. Состояние стабилизировалось. Сейчас она живет полноценной жизнью и делится своей радостью: заболевание подтолкнуло заняться рукоделием — раньше на любимое хобби не хватало времени.
Пожалуй, самый известный онкобольной, излечившийся благодаря иммунотерапии, — бывший президент США Джимми Картер. В возрасте 91 года у него обнаружили не просто меланому, а с метастазами в печень и мозг. Еще недавно подобные случаи — тем более в таком возрасте — считались безнадежными, а теперь Картер ставит рекорды активности и долголетия.
Важно, конечно, повторить: метод на данный момент эффективен при очень малом числе видов рака. И традиционную хирургию, химиотерапию, облучение отменять, разумеется, рано. Многие разновидности рака по-прежнему имеют очень плохой прогноз. Например, та глиобластома, которая убила Жанну Фриске. Общее правило — чем раньше удалось распознать рак, тем больше шансов на победу над ним. Писательницу Дарью Донцову с очень большим трудом спасли, обнаружив четвертую, самую запущенную стадию рака молочной железы.
И врачи, и все те, кто пережил онкологию, в один голос твердят: нужно перебарывать нелюбовь к больницам и докторам и регулярно обследоваться, ведь главное в случае рака — заметить его как можно раньше.
Подробнее — в материале программы «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым на НТВ.
Вообще, называть рак болезнью неправильно. Это целая группа очень разных по механизмам, опасности и скорости течения болезней. Общее у них — поломка тормозов у какой-то группы клеток, они вдруг начинают бесконтрольно делиться, забирая себе все ресурсы. Это и есть опухоль. Почему она возникает? Может быть куча причин: хроническое воспаление (например, гастрит и язва нередко приводят к раку желудка), действие излучений (рак кожи от чрезмерного солнца) или ядовитых веществ (рак легких от курения), наследственность тоже играет роль. Коварство опухолей в том, что они умеют прятаться от иммунитета, который, вообще-то, способен их уничтожать. Именно с этим связан один из самых перспективных современных методов лечения — иммунотерапия. Стоит дорого, помогает пока при довольно малом числе видов рака, но результаты радуют.
Яков Шехтер, руководитель Института по лечению злокачественных заболеваний кожи «Элла» в Тель-Авиве: «У нас есть пациенты, которые прошли лечение 5, 6 и даже 7 лет назад. И сейчас они совершенно здоровые люди. Иммунотерапия в онкологии — это настоящий прорыв. Революция в лечении. Люди выздоравливают, причем с минимальными побочными эффектами. И скоро, благодаря иммуноонкологии, химиотерапия останется в прошлом».
В России, в петербургском НИИ онкологии имени Петрова метод развивают с 98-го года. Суть в том, что в пробирке врачи соединяют особые иммунные клетки пациента — дендритные — и клетки его же опухоли. В результате специального процесса «тренировки» клетки-защитники начинают понимать, что перед ними враг, и их возвращают в организм уже «учеными», умеющими давать команду товарищам распознавать опухоль и уничтожать ее. Этот непростой и недешевый индивидуальный способ лечения показывает результаты при кожной меланоме, саркоме мягких тканей, раке кишечника и почки. Успехи поразительные. Летом 2011-го Татьяне диагностировали меланому кожи спины. После трех операций эта крайне опасная опухоль все равно прогрессировала.
Татьяна Протасевич: «Вылечилась с помощью иммунотерапии MVI. Конечно, страшно было. Такое шоковое состояние было. И первый вопрос: „А за что?“»
Помогла иммунотерапия. Татьяне сделали 12 инъекций (стоимость каждой — 40 тысяч рублей) ее же «тренированных» дендритных клеток — такой препарат называют лечебной вакциной. Состояние стабилизировалось. Сейчас она живет полноценной жизнью и делится своей радостью: заболевание подтолкнуло заняться рукоделием — раньше на любимое хобби не хватало времени.
Пожалуй, самый известный онкобольной, излечившийся благодаря иммунотерапии, — бывший президент США Джимми Картер. В возрасте 91 года у него обнаружили не просто меланому, а с метастазами в печень и мозг. Еще недавно подобные случаи — тем более в таком возрасте — считались безнадежными, а теперь Картер ставит рекорды активности и долголетия.
Важно, конечно, повторить: метод на данный момент эффективен при очень малом числе видов рака. И традиционную хирургию, химиотерапию, облучение отменять, разумеется, рано. Многие разновидности рака по-прежнему имеют очень плохой прогноз. Например, та глиобластома, которая убила Жанну Фриске. Общее правило — чем раньше удалось распознать рак, тем больше шансов на победу над ним. Писательницу Дарью Донцову с очень большим трудом спасли, обнаружив четвертую, самую запущенную стадию рака молочной железы.
И врачи, и все те, кто пережил онкологию, в один голос твердят: нужно перебарывать нелюбовь к больницам и докторам и регулярно обследоваться, ведь главное в случае рака — заметить его как можно раньше.
Подробнее — в материале программы «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым на НТВ.
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