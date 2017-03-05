НашПотребНадзор
НашПотребНадзор 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.03, 13:22
Ваза со спецпокрытием и беспроводной светильник: испытание чудо-товаров. изобретения, наука и открытия, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ваза со спецпокрытием и беспроводной светильник: испытание чудо-товаров

комментировать

Ваза со спецпокрытием и беспроводной светильник: испытание чудо-товаров

Ваза со спецпокрытием и беспроводной светильник: испытание <nobr>чудо-товаров</nobr>

    Программа «Чудо техники» протестировала держатель-переноску для пакетов, беспроводную настольную лампу со встроенным аккумулятором и покрытие для ваз, которое поможет продлить жизнь цветам.

    1. Держатель для пакетов

    Пришел в магазин за бутылкой молока, а ушел с полными пакетами всего на свете, знакомая ситуация? Да, так бывает, и неожиданная тяжесть больно впивается в ладони. Помогать в этой ситуации призваны пластиковые держатели-прокладки — первые образцы были популярны еще в советское время. На каждую современную переноску, как уверяет реклама, можно повесить аж до 15 килограммов, и пальцы не пережимаются. Однако при проверке устройство оказалось и неудобным, ручки соскакивали с крючков, и недолговечным.

    2. Беспроводной светильник

    Беспроводная настольная лампа на светодиодах стоит 800 рублей и запасает электричество во встроенных аккумуляторах, которых, по уверению производителей, должно хватать минимум на 4 часа автономной работы. Конечно, лампа без проводов — это удобно. Можно брать с собой в поездки, забиться в любой уголок и читать без помех. А если отключают электричество, это же технологичная замена традиционной свечке.

    3. Ваза со специальным покрытием

    Радость от живых цветов омрачает только их недолговечность. Куча денег потрачена, а уже через несколько дней все вянет и отправляется в помойное ведро. Продлить жизнь срезанным цветам в два раза обещает производитель вазы со специальным напылением. Цена пластиковой емкости с напылением составляет около 2 тыс. рублей. При проверке выяснилось, что напыление и правда работает. А лабораторный анализ раскрыл секрет — в воде обнаружились ионы серебра.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru