Ваза со спецпокрытием и беспроводной светильник: испытание чудо-товаров

Программа «Чудо техники» протестировала держатель-переноску для пакетов, беспроводную настольную лампу со встроенным аккумулятором и покрытие для ваз, которое поможет продлить жизнь цветам.

1. Держатель для пакетов



Пришел в магазин за бутылкой молока, а ушел с полными пакетами всего на свете, знакомая ситуация? Да, так бывает, и неожиданная тяжесть больно впивается в ладони. Помогать в этой ситуации призваны пластиковые держатели-прокладки — первые образцы были популярны еще в советское время. На каждую современную переноску, как уверяет реклама, можно повесить аж до 15 килограммов, и пальцы не пережимаются. Однако при проверке устройство оказалось и неудобным, ручки соскакивали с крючков, и недолговечным.



2. Беспроводной светильник



Беспроводная настольная лампа на светодиодах стоит 800 рублей и запасает электричество во встроенных аккумуляторах, которых, по уверению производителей, должно хватать минимум на 4 часа автономной работы. Конечно, лампа без проводов — это удобно. Можно брать с собой в поездки, забиться в любой уголок и читать без помех. А если отключают электричество, это же технологичная замена традиционной свечке.



3. Ваза со специальным покрытием



Радость от живых цветов омрачает только их недолговечность. Куча денег потрачена, а уже через несколько дней все вянет и отправляется в помойное ведро. Продлить жизнь срезанным цветам в два раза обещает производитель вазы со специальным напылением. Цена пластиковой емкости с напылением составляет около 2 тыс. рублей. При проверке выяснилось, что напыление и правда работает. А лабораторный анализ раскрыл секрет — в воде обнаружились ионы серебра.