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  • 05.03, 13:23
Умелец из Свердловской области изобрел костюм-поплавок. армии мира, МЧС, охота и рыбалка, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Умелец из Свердловской области изобрел костюм-поплавок

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Умелец из Свердловской области изобрел костюм-поплавок

Умелец из Свердловской области изобрел <nobr>костюм-поплавок</nobr>

    Вечный страх зимних рыбаков: как не утонуть и не переохладиться, провалившись под лед? Ответ дал изобретатель из поселка Заречный Свердловской области Сергей Глядков. Он придумал непромерзающий костюм-поплавок.

    В отличие от предшественников, амуниция получилась не слишком дорогая, практически всепогодная и не стесняющая движений.

    Сергей Глядков: «Мы испробовали различные материалы. Но остановились на измельченном изолоне. Изделие получается абсолютно дышащее, комфортное, противоударное, плавающее».

    Изолон (или пенополиэтилен) помещается в особые ячейки сетчатой ткани, которые не дают материалу сбиваться при носке. Получается равномерная и надежная защита.

    Сергей Глядков: «На сегодняшний день нами спасены десятки жизней. Вот буквально недавно в Якутии провалились двое людей на снегоходах. Остались живы».

    Чудо-одежду Глядкова уже оценили спасатели и военные. Для Якутии он специально сделал особую холодостойкую партию. Костюмы-поплавки покупают клиенты из Латвии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Турции и Канады — даже министерство обороны Колумбии прислало заказ.

    Вообще, все идет к тому, что какую-то модификацию этого костюма, возможно, вскоре повсеместно начнут применять вместо спасательных жилетов. Сергей с коллегами над этим работает. А еще делает супертеплосберегающие палатки для Крайнего Севера — внутри может быть плюс 30 при 40-градусном морозе снаружи.

    Вот на что способна изобретательность в сочетании с внимательным изучением свойств новых материалов. Сергей Глядков — умелец недели. Искренне желаем ему удачи.

    Подробнее — в видеоматериале программы «Чудо техники» на НТВ.

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