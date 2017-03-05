Умелец из Свердловской области изобрел костюм-поплавок

Вечный страх зимних рыбаков: как не утонуть и не переохладиться, провалившись под лед? Ответ дал изобретатель из поселка Заречный Свердловской области Сергей Глядков. Он придумал непромерзающий
костюм-поплавок.
В отличие от предшественников, амуниция получилась не слишком дорогая, практически всепогодная и не стесняющая движений.
Сергей Глядков: «Мы испробовали различные материалы. Но остановились на измельченном изолоне. Изделие получается абсолютно дышащее, комфортное, противоударное, плавающее».
Изолон (или пенополиэтилен) помещается в особые ячейки сетчатой ткани, которые не дают материалу сбиваться при носке. Получается равномерная и надежная защита.
Сергей Глядков: «На сегодняшний день нами спасены десятки жизней. Вот буквально недавно в Якутии провалились двое людей на снегоходах. Остались живы».
Чудо-одежду Глядкова уже оценили спасатели и военные. Для Якутии он специально сделал особую холодостойкую партию. Костюмы-поплавки покупают клиенты из Латвии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Турции и Канады — даже министерство обороны Колумбии прислало заказ.
Вообще, все идет к тому, что какую-то модификацию этого костюма, возможно, вскоре повсеместно начнут применять вместо спасательных жилетов. Сергей с коллегами над этим работает. А еще делает супертеплосберегающие палатки для Крайнего Севера — внутри может быть плюс 30 при 40-градусном морозе снаружи.
Вот на что способна изобретательность в сочетании с внимательным изучением свойств новых материалов. Сергей Глядков — умелец недели. Искренне желаем ему удачи.
Подробнее — в видеоматериале программы «Чудо техники» на НТВ.
Сергей Глядков: «Мы испробовали различные материалы. Но остановились на измельченном изолоне. Изделие получается абсолютно дышащее, комфортное, противоударное, плавающее».
Изолон (или пенополиэтилен) помещается в особые ячейки сетчатой ткани, которые не дают материалу сбиваться при носке. Получается равномерная и надежная защита.
Сергей Глядков: «На сегодняшний день нами спасены десятки жизней. Вот буквально недавно в Якутии провалились двое людей на снегоходах. Остались живы».
Чудо-одежду Глядкова уже оценили спасатели и военные. Для Якутии он специально сделал особую холодостойкую партию. Костюмы-поплавки покупают клиенты из Латвии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Турции и Канады — даже министерство обороны Колумбии прислало заказ.
Вообще, все идет к тому, что какую-то модификацию этого костюма, возможно, вскоре повсеместно начнут применять вместо спасательных жилетов. Сергей с коллегами над этим работает. А еще делает супертеплосберегающие палатки для Крайнего Севера — внутри может быть плюс 30 при 40-градусном морозе снаружи.
Вот на что способна изобретательность в сочетании с внимательным изучением свойств новых материалов. Сергей Глядков — умелец недели. Искренне желаем ему удачи.
Подробнее — в видеоматериале программы «Чудо техники» на НТВ.
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