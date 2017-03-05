Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 5 марта

Батарейка, не боящаяся ударов; новое средство для спасения сноубордистов, попавших в лавину; перчатки, передающие рукопожатия и поглаживания — это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира по версии программы «Чудо техники».

5. Телеобъятия



В университете Саймона Фрейзера в Канаде создали устройство, чтобы помочь во время разлуки с близкими людьми. Это перчатки, которые благодаря сенсорам, моторчикам и подключению к Интернету способны передавать самые тонкие движения рук — поглаживания, пожатия и так далее. При помощи новации можно даже сделать своей далеко находящейся половинке легкий массаж, который будет неотличим от настоящего, стоит только закрыть глаза.



4. Неприятный замок



Небольшая компания из Сан-Франциско успешно собрала в Интернете сумму для запуска в производство нового средства против велосипедных воришек. Это замок, который при попытке его вскрыть выпускает облако дурно пахнущего газа с рвотным эффектом. Теперь велосипедным ворам придется ходить на дело с противогазом в сумке.



3. Летающие авто



Инноваторы из голландской компании PAL-V наконец-то объявили цены на свои удивительные летающие автомобили. Стартовая комплектация будет стоить полмиллиона евро. Затем предполагается выпустить более дешевую версию. По своему техническому устройству эта машина является гибридом автомобиля и автожира — летательного аппарата, у которого верхний винт не имеет мотора, а служит вместо крыла и обеспечивает плавную посадку, даже если основной двигатель отказывает. Максимальная скорость на земле — 160 км/ч, для взлета и посадки требуются ровные дорожки длиной минимум 90 метров.



2. Спастись в лавине



Компания из Германии представила новое средство спасения для сноубордистов, попавших в лавину. Вообще, для них уже существует множество надувных устройств, которые можно активировать нажатием кнопки. Проблема в том, что нередко людей утягивает под снег из-за эффекта давления лавины на саму доску. Отбросить ее быстро очень сложно, и тут должна прийти на помощь новинка — это крепление, которое моментально отстреливается при помощи пиротехнической системы, приводимой в действие нажатием переключателя. Он должен быть всегда под рукой, и если вовремя им воспользоваться, то, по словам авторов, это существенно повышает шансы остаться на поверхности лавины, а значит — выжить.



1. Супербатарейка



Эту батарейку можно бить, резать, даже поджигать. А еще она вмещает в два раза больше энергии. Такого результата добился американский профессор Майк Циммерман из университета Тафтса. Он заменил обычный жидкий электролит на особую полимерную пленку, а также добавил к материалу электродов металлического лития. В итоге получился супераккумулятор, который, конечно, еще должен доказать свои преимущества и пробиться на рынок, но давайте на всякий случай запомним словосочетание «ионная батарея» — именно так продвигает свой продукт Циммерман.