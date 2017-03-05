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  • 05.03, 13:22
Тест ножеточек: как выбрать правильный инструмент. наука и открытия, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тест ножеточек: как выбрать правильный инструмент

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Тест ножеточек: как выбрать правильный инструмент

Тест ножеточек: как выбрать правильный инструмент

    Точить в доме ножи — это постоянная головная боль и для мужчин, которых песочат женщины, и для самих хозяек, которым совсем не хочется резать продукты тупыми инструментами. Есть ли техническое решение проблемы? Или и в XXI веке надо пыхтеть с бруском?

    Если не хочется возиться самому, то можно отнести нож в мастерскую. Стоит заточка примерно 300–500 рублей за один предмет, в зависимости от степени его затупленности. Работают мастера обычно на станках: с абразивным кругом — для грубой заточки, и войлочным — для шлифовки.

    А какую ножеточку выбрать простым смертным? В кузнице Измайловского Кремля вместе с экспертом по холодному оружию Сергеем Астаховым программа «Чудо техники» проверила два варианта ножеточек: механический за 3 тыс. рублей и электрический за 16 тыс.

    Чтобы ножи служили долго, после работы их надо мыть и сушить. Резать лучше на деревянных или пластиковых досках, а вот стеклянные и каменные портят лезвие. И пользоваться ножом надо по назначению: керамическим стоит резать только мягкие овощи, фрукты и мясное филе. Хлебный оставить только для хлеба, а хрящи и кости рубить топориком. И тогда ваши кухонные инструменты прослужат долго.

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