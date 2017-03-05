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  • 05.03, 11:52
Донецкая фильтровальная станция подверглась минометному обстрелу. ДНР, Донецк, ОБСЕ, Украина, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Донецкая фильтровальная станция подверглась минометному обстрелу

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Донецкая фильтровальная станция подверглась минометному обстрелу

Донецкая фильтровальная станция подверглась минометному обстрелу

    Украинские силовики возобновили минометный обстрел Донецкой фильтровальной станции, которую удалось разминировать буквально накануне. Как сообщается, сейчас все работы прекращены, сотрудники укрылись в подвале, вкруг гремят взрывы.

    Об открытии нового поста заявили украинские экстремисты, блокирующие транспортное сообщение с Донбассом. Блокпост возвели на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Именно там проходит одна из главных торговых артерий между Россией и Украиной. Радикалы намерены полностью остановить грузоперевозки. Уже заблокированы несколько товарных составов, приехавших из нашей страны, в том числе с углем.

    В соцсетях организаторы блокады грозят в течение ближайшего месяца взять под свой контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, по которым идет торговля с Москвой. Новую выходку экстремистов уже прокомментировали в Москве. В Совете Федерации напомнили, что Киев и так потерял от разрыва торговли с Россией порядка 15 миллиардов долларов, теперь же эта цифра еще возрастет.

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