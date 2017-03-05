Донецкая фильтровальная станция подверглась минометному обстрелу

Украинские силовики возобновили минометный обстрел Донецкой фильтровальной станции, которую удалось разминировать буквально накануне. Как сообщается, сейчас все работы прекращены, сотрудники укрылись в подвале, вкруг гремят взрывы.
Об открытии нового поста заявили украинские экстремисты, блокирующие транспортное сообщение с Донбассом. Блокпост возвели на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Именно там проходит одна из главных торговых артерий между Россией и Украиной. Радикалы намерены полностью остановить грузоперевозки. Уже заблокированы несколько товарных составов, приехавших из нашей страны, в том числе с углем.
В соцсетях организаторы блокады грозят в течение ближайшего месяца взять под свой контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, по которым идет торговля с Москвой. Новую выходку экстремистов уже прокомментировали в Москве. В Совете Федерации напомнили, что Киев и так потерял от разрыва торговли с Россией порядка 15 миллиардов долларов, теперь же эта цифра еще возрастет.
В соцсетях организаторы блокады грозят в течение ближайшего месяца взять под свой контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, по которым идет торговля с Москвой. Новую выходку экстремистов уже прокомментировали в Москве. В Совете Федерации напомнили, что Киев и так потерял от разрыва торговли с Россией порядка 15 миллиардов долларов, теперь же эта цифра еще возрастет.
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