МИ-6 запускает рекламу для поиска женщин-разведчиков

Секретная служба разведки Великобритании ищет новых агентов. Поиски явно масштабные.
МИ-6 впервые запустила рекламу. Показывать ее будут в кинотеатрах.
Судя по ролику, агентству нужны обычные люди, не похожие на знаменитого агента 007 Джеймса Бонда. Самый подходящий кандидат — женщина.
Из рекламного ролика: «Она не использует свою внешность, чтобы налаживать отношения с людьми и мотивировать их. Она не командный игрок. Нет, эта девушка не работает на МИ-6, но ее бы туда с удовольствием приняли».
Внешность девушки в этом ролике действительно не типична для британских разведчиков. По словам руководителей МИ-6, которые приводит газета The Guardian, спецслужба давно отошла от образа брутального Джеймса Бонда, агентству нужны люди, которые и не думали о работе спецагента.
В США в новой рекламной кампании МИ-6 увидели совсем другой смысл. Sky News сообщает, что на поиски нетипичных разведчиков Британию подтолкнула активная политика Москвы и мировая угроза терроризма.
Из рекламного ролика: «Она не использует свою внешность, чтобы налаживать отношения с людьми и мотивировать их. Она не командный игрок. Нет, эта девушка не работает на МИ-6, но ее бы туда с удовольствием приняли».
Внешность девушки в этом ролике действительно не типична для британских разведчиков. По словам руководителей МИ-6, которые приводит газета The Guardian, спецслужба давно отошла от образа брутального Джеймса Бонда, агентству нужны люди, которые и не думали о работе спецагента.
В США в новой рекламной кампании МИ-6 увидели совсем другой смысл. Sky News сообщает, что на поиски нетипичных разведчиков Британию подтолкнула активная политика Москвы и мировая угроза терроризма.
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