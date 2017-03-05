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  • 05.03, 11:52
МИ-6 запускает рекламу для поиска женщин-разведчиков. Великобритания, женщины, разведка и контрразведка, реклама. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

МИ-6 запускает рекламу для поиска женщин-разведчиков

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МИ-6 запускает рекламу для поиска женщин-разведчиков

<nobr>МИ-6</nobr> запускает рекламу для поиска <nobr>женщин-разведчиков</nobr>

    Секретная служба разведки Великобритании ищет новых агентов. Поиски явно масштабные. МИ-6 впервые запустила рекламу. Показывать ее будут в кинотеатрах.

    Судя по ролику, агентству нужны обычные люди, не похожие на знаменитого агента 007 Джеймса Бонда. Самый подходящий кандидат — женщина.

    Из рекламного ролика: «Она не использует свою внешность, чтобы налаживать отношения с людьми и мотивировать их. Она не командный игрок. Нет, эта девушка не работает на МИ-6, но ее бы туда с удовольствием приняли».

    Внешность девушки в этом ролике действительно не типична для британских разведчиков. По словам руководителей МИ-6, которые приводит газета The Guardian, спецслужба давно отошла от образа брутального Джеймса Бонда, агентству нужны люди, которые и не думали о работе спецагента.

    В США в новой рекламной кампании МИ-6 увидели совсем другой смысл. Sky News сообщает, что на поиски нетипичных разведчиков Британию подтолкнула активная политика Москвы и мировая угроза терроризма.

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