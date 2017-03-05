Тела боевиков и столбы черного дыма: как выглядит пригород освобожденной Пальмиры

Из окрестностей Пальмиры, освобожденной от боевиков, приходят новые видеокадры.
Покидая город, отряды запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» подожгли расположенное поблизости крупное газовое месторождение. Сейчас над холмистой пустыней поднимаются сразу несколько столбов черного дыма, где-то из-под земли вырывается открытое пламя.
Об интенсивности боев говорят и другие детали пейзажа. На территории можно увидеть десятки тел боевиков, брошенных прямо на поле боя, рядом стоит сожженная бронетехника, кругом валяются гильзы и неиспользованные боеприпасы.
Об интенсивности боев говорят и другие детали пейзажа. На территории можно увидеть десятки тел боевиков, брошенных прямо на поле боя, рядом стоит сожженная бронетехника, кругом валяются гильзы и неиспользованные боеприпасы.
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