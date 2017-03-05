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  • 05.03, 11:52
Тела боевиков и столбы черного дыма: как выглядит пригород освобожденной Пальмиры. войны и вооруженные конфликты, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тела боевиков и столбы черного дыма: как выглядит пригород освобожденной Пальмиры

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Тела боевиков и столбы черного дыма: как выглядит пригород освобожденной Пальмиры

Тела боевиков и столбы черного дыма: как выглядит пригород освобожденной Пальмиры

Тела боевиков и столбы черного дыма: как выглядит пригород освобожденной Пальмиры

    Из окрестностей Пальмиры, освобожденной от боевиков, приходят новые видеокадры.

    Покидая город, отряды запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» подожгли расположенное поблизости крупное газовое месторождение. Сейчас над холмистой пустыней поднимаются сразу несколько столбов черного дыма, где-то из-под земли вырывается открытое пламя.

    Об интенсивности боев говорят и другие детали пейзажа. На территории можно увидеть десятки тел боевиков, брошенных прямо на поле боя, рядом стоит сожженная бронетехника, кругом валяются гильзы и неиспользованные боеприпасы.

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