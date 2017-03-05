На Аляске стартовал ежегодный заезд на собачьих упряжках

Ежегодные гонки на собачьих упряжках начались в США.

58 Аляска

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На Аляску для соревнований приехали больше 70 команд. В каждой упряжке — 16 собак и один погонщик — каюр. Уже сегодня они отправятся по основному маршруту. Всего предстоит пройти почти 2 тысячи километров.



Рекорд установили в прошлом году. Тогда победитель, американец Даллас Сивэй, завершил гонку за 8 дней 11 часов 20 минут и 16 секунд.