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  • 05.03, 10:20
На Аляске стартовал ежегодный заезд на собачьих упряжках. Аляска, США, животные, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Аляске стартовал ежегодный заезд на собачьих упряжках

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  • Фото Reuters © 2017, Nathaniel Wilder
На Аляске стартовал ежегодный заезд на собачьих упряжках

На Аляске стартовал ежегодный заезд на собачьих упряжках

На Аляске стартовал ежегодный заезд на собачьих упряжках
  • Фото Reuters © 2017, Nathaniel Wilder

    • Ежегодные гонки на собачьих упряжках начались в США.

    На Аляску для соревнований приехали больше 70 команд. В каждой упряжке — 16 собак и один погонщик — каюр. Уже сегодня они отправятся по основному маршруту. Всего предстоит пройти почти 2 тысячи километров.

    Рекорд установили в прошлом году. Тогда победитель, американец Даллас Сивэй, завершил гонку за 8 дней 11 часов 20 минут и 16 секунд.

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