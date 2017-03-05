Неформалы устроили культурную революцию на заднем дворе музея в Северной Осетии

Во Владикавказе началось противостояние художников и сотрудников национального музея. Вот уже несколько лет молодежное объединение «Портал» и работники культуры не могут поделить… пустырь. Первые устроили там площадку для обмена творчеством между людьми разных поколений, а вторые требуют вернуть территорию, чтобы разместить там памятники истории.

Министр культуры Северной Осетии стучится в калитку молодежного арт-пространства, стихийно возникшего на задворках государственного музея. На Кавказе неформалы встречаются так редко, что министры к ним ходят лично.



Руслан Мильдзихов, министр культуры Северной Осетии: «Здесь их произведения, их фантазия, сюда приходит молодежь, они встречаются».



В 2012 году Национальный музей Северной Осетии готовился принимать новое здание, но строительство остановилось из-за нехватки финансирования. Прошло несколько лет, музейный долгострой с легкой руки его охранника стала обживать творческая молодежь. На стенах появились граффити на осетинском языке, а в кучах мусора — арт-объекты. Стройплощадку назвали «Порталом».



Альберт Тогоев: «Идеи хлынули сюда. Люди, которые хотели делать что-то своими руками, пошли нескончаемым потоком. Мы просто стали это все культивировать».



Организаторы «Портала» утверждают, что иногда принимают несколько тысяч человек в день. Вход бесплатный, потому что деньги и искусство несовместимы. Национальный музей поспешил откликнуться на культурную революцию на своем заднем дворе. Директор оценила действия молодых людей как несанкционированный захват территории.



Лариса Сохиева, генеральный директор национального музея Северной Осетии: «Тут выясняется, что некую группу людей, оказавшуюся на этой территории, возмутил сам факт того, что рабочие должны начать федеральную стройку, а их попросили освободить место, где будут строительные работы».



Сотрудники музея не принимают молодежной самодеятельности по понятным причинам: долгострой — вечная проблема сокровищницы осетинской истории. Черная полоса в судьбе музея началась еще в прошлом веке, когда лопнувший водопровод едва не погубил самую ценную часть фонда. Экспонаты упаковали и сложили в неприспособленных для хранения комнатах.



Но обосновавшаяся на стройке творческая лаборатория не спешит на выход. У молодежи тоже есть аргументы. В недостроенном здании проводят ярмарки современного искусства, так просто все это не бросишь.



Как выяснил корреспондент НТВ Максим Березин, конфликт смогут разрешить только чиновники. Когда возобновится стройка, арт-пространство демонтируют в любом случае, но от беспокойных соседей музею так просто, похоже, не избавиться — целеустремленная молодежь уже присмотрела себе участок поблизости.