Пережившие автомобильную аварию тигры приехали в Уфу и готовятся выйти на арену

В цирк башкирской столицы привезли тигров, брошенных после ДТП в грузовике на холодной трассе в Оренбургской области.
Фура, перевозящая хищников, съехала в кювет. Водители якобы ушли за помощью, но так и не вернулись. Первым к своим подопечным поспешил дрессировщик. Он пытался успокоить зверей, пока их не эвакуировали.
Вадим Хлопов, дрессировщик: «Да все нормально, клетки под углом, нельзя ни воды, ни еды было дать. Приловчились, нормально все».
Сейчас тигры чувствуют себя хорошо и скоро снова выйдут на манеж. Об аварии, в которую попали хищники, стало известно в ночь на субботу. На трассе Москва — Челябинск, недалеко от села Северное, грузовик с животными съехал в кювет.
В полицию обратился владелец фуры, которую он сдал в аренду. Мужчина сообщил, что его автомобиль, оборудованный системой ГЛОНАСС, перевозил из Волгограда в Уфу тигров редкой породы и уже несколько часов стоит без движения. По словам хозяина грузовика, за тиграми шла машина сопровождения.
отправили полосатых циркачей в башкирскую столицу. Сбежавших водителей объявили в розыск.
Вадим Хлопов, дрессировщик: «Да все нормально, клетки под углом, нельзя ни воды, ни еды было дать. Приловчились, нормально все».
Сейчас тигры чувствуют себя хорошо и скоро снова выйдут на манеж. Об аварии, в которую попали хищники, стало известно в ночь на субботу. На трассе Москва — Челябинск, недалеко от села Северное, грузовик с животными съехал в кювет.
В полицию обратился владелец фуры, которую он сдал в аренду. Мужчина сообщил, что его автомобиль, оборудованный системой ГЛОНАСС, перевозил из Волгограда в Уфу тигров редкой породы и уже несколько часов стоит без движения. По словам хозяина грузовика, за тиграми шла машина сопровождения.
отправили полосатых циркачей в башкирскую столицу. Сбежавших водителей объявили в розыск.
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