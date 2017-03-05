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  • 05.03, 08:50
Пережившие автомобильную аварию тигры приехали в Уфу и готовятся выйти на арену. Оренбургская область, Уфа, полиция, тигры, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пережившие автомобильную аварию тигры приехали в Уфу и готовятся выйти на арену

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Пережившие автомобильную аварию тигры приехали в Уфу и готовятся выйти на арену

Пережившие автомобильную аварию тигры приехали в Уфу и готовятся выйти на арену

    В цирк башкирской столицы привезли тигров, брошенных после ДТП в грузовике на холодной трассе в Оренбургской области.

    Фура, перевозящая хищников, съехала в кювет. Водители якобы ушли за помощью, но так и не вернулись. Первым к своим подопечным поспешил дрессировщик. Он пытался успокоить зверей, пока их не эвакуировали.

    Вадим Хлопов, дрессировщик: «Да все нормально, клетки под углом, нельзя ни воды, ни еды было дать. Приловчились, нормально все».

    Сейчас тигры чувствуют себя хорошо и скоро снова выйдут на манеж. Об аварии, в которую попали хищники, стало известно в ночь на субботу. На трассе Москва — Челябинск, недалеко от села Северное, грузовик с животными съехал в кювет.

    В полицию обратился владелец фуры, которую он сдал в аренду. Мужчина сообщил, что его автомобиль, оборудованный системой ГЛОНАСС, перевозил из Волгограда в Уфу тигров редкой породы и уже несколько часов стоит без движения. По словам хозяина грузовика, за тиграми шла машина сопровождения.

    На место инцидента прибыли инспекторы ГИБДД и не увидели ни водителя фуры, ни автомобиля сопровождения. Полицейские, спасатели и другие экстренные службы при помощи спецтехники переместили зверей, каждый из которых ехал в индивидуальной клетке, в пришедший из Уфы большегрузный транспорт и отправили полосатых циркачей в башкирскую столицу. Сбежавших водителей объявили в розыск.

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