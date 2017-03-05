Матвиенко обсудила с египетским коллегой соглашение о зоне свободной торговли

Возможность возобновить авиасообщение между Россией и Египтом обсудили в Каире спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее египетский коллега, председатель Палаты представителей Али Абдель Аль. Еще одной важной темой переговоров стала перспектива соглашения между Евразийским экономическим союзом и Египтом о зоне свободной торговли.
По словам Матвиенко, интерес к сотрудничеству с ЕАЭС сейчас проявляют еще 50 стран. На встрече также обсудили взаимодействие парламентов двух стран в реализации двусторонних проектов.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Мы уверены, что парламенты РФ и Египта могут внести свой большой клад и в продвижение торгово-экономических отношений между нашими странами, которые имеют огромный потенциал, и в поддержку крупных проектов, таких, как строительство АЭС, создание российской промышленной зоны, привлечение российских компаний к сотрудничеству в нефтегазовой сфере, гуманитарные проекты и так далее».
Матвиенко прокомментировала сообщение западных СМИ о том, что США все-таки откажутся от сотрудничества с Россией с борьбе с запрещенной в РФ экстремисткой группировкой ИГИЛ. Спикер Совета Федерации призвала дождаться изложения официальной позиции Вашингтона, подчеркнув, что Москва готова противостоять боевикам вместе со всеми, кто осознает опасность терроризма для цивилизации.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Мы уверены, что парламенты РФ и Египта могут внести свой большой клад и в продвижение торгово-экономических отношений между нашими странами, которые имеют огромный потенциал, и в поддержку крупных проектов, таких, как строительство АЭС, создание российской промышленной зоны, привлечение российских компаний к сотрудничеству в нефтегазовой сфере, гуманитарные проекты и так далее».
Матвиенко прокомментировала сообщение западных СМИ о том, что США все-таки откажутся от сотрудничества с Россией с борьбе с запрещенной в РФ экстремисткой группировкой ИГИЛ. Спикер Совета Федерации призвала дождаться изложения официальной позиции Вашингтона, подчеркнув, что Москва готова противостоять боевикам вместе со всеми, кто осознает опасность терроризма для цивилизации.
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