Российские военные передали жителям Сирии 8 тонн гуманитарной помощи

За минувшие сутки российские военные раздали в Сирии более 8 тонн продовольствия.
Как сообщается в информационном бюллетене Российского центра по примирению враждующих сторон, российские военные за сутки передали 8 тонн гуманитарных грузов жителям двух сирийских провинций.
Из текста бюллетеня: «В населенном пункте Мембидж провинции Алеппо произведена передача мирным жителям 1 тонны хлеба и 1000 продовольственных наборов. Жителям населенного пункта Дахият-аль-Асад провинции Дамаск переданы 400 продовольственных наборов. За сутки гуманитарную помощь получили 2 тысячи 120 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила восемь тонн».
встретили колонну с гуманитарной помощью российскими триколорами.
Из текста бюллетеня: «В населенном пункте Мембидж провинции Алеппо произведена передача мирным жителям 1 тонны хлеба и 1000 продовольственных наборов. Жителям населенного пункта Дахият-аль-Асад провинции Дамаск переданы 400 продовольственных наборов. За сутки гуманитарную помощь получили 2 тысячи 120 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила восемь тонн».
встретили колонну с гуманитарной помощью российскими триколорами.
Комментарии