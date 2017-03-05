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  • 05.03, 05:48

Российские военные передали жителям Сирии 8 тонн гуманитарной помощи

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Российские военные передали жителям Сирии 8 тонн гуманитарной помощи

Российские военные передали жителям Сирии 8 тонн гуманитарной помощи

За минувшие сутки российские военные раздали в Сирии более 8 тонн продовольствия.

Как сообщается в информационном бюллетене Российского центра по примирению враждующих сторон, российские военные за сутки передали 8 тонн гуманитарных грузов жителям двух сирийских провинций.

Из текста бюллетеня: «В населенном пункте Мембидж провинции Алеппо произведена передача мирным жителям 1 тонны хлеба и 1000 продовольственных наборов. Жителям населенного пункта Дахият-аль-Асад провинции Дамаск переданы 400 продовольственных наборов. За сутки гуманитарную помощь получили 2 тысячи 120 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила восемь тонн».

Ранее сообщалось, что в Мембидже местные жители встретили колонну с гуманитарной помощью российскими триколорами.

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