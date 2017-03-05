В Калифорнии сторонники и противники Трампа устроили потасовку

В субботу по всей территории США прошли марши и митинги сторонников и противников
45-го президента США Дональда Трампа.
В штате Калифорния произошли столкновения между сторонниками и противниками Трампа — СМИ
Как сообщают американские СМИ, в городе Беркли (штат Калифорния) полемика сторонников и противников американского президента Дональда Трампа переросла в потасовки.
Противники устроили настоящие бои, пустив в ход баллончики с перцовым газом и дымовые шашки. По предварительной информации, пострадали не менее трех человек, их отправили в больницу с порезами, ушибами и травмами.
Всего же «Марш за Трампа» прошел примерно в 50 американских городах, включая Нью-Йорк, Денвер, Нэшвилл, Бостон, Феникс и Майами. В большинстве городов акции прошли мирно. Не обошлось и без курьезов, вроде кражи маек с изображением президента. Это произошло в Нэшвилле, штат Теннесси, где в акции в поддержку Трампа приняли участие порядка 1 тысячи человек. Вора арестовали.
Акция «Марш за Трампа» стал ответом сторонников Трампа на целую серию выступлений, которые регулярно проходят по всей стране с момента инаугурации 45-го президента США, которая состоялась 20 января.
Выйти на «крупнейший митинг» в поддержку президента и «сильной Америки» предложил сам Дональд Трамп, опубликовавший призыв на собственной странице в Twitter.
Как сообщают американские СМИ, в городе Беркли (штат Калифорния) полемика сторонников и противников американского президента Дональда Трампа переросла в потасовки.
Противники устроили настоящие бои, пустив в ход баллончики с перцовым газом и дымовые шашки. По предварительной информации, пострадали не менее трех человек, их отправили в больницу с порезами, ушибами и травмами.
Всего же «Марш за Трампа» прошел примерно в 50 американских городах, включая Нью-Йорк, Денвер, Нэшвилл, Бостон, Феникс и Майами. В большинстве городов акции прошли мирно. Не обошлось и без курьезов, вроде кражи маек с изображением президента. Это произошло в Нэшвилле, штат Теннесси, где в акции в поддержку Трампа приняли участие порядка 1 тысячи человек. Вора арестовали.
Акция «Марш за Трампа» стал ответом сторонников Трампа на целую серию выступлений, которые регулярно проходят по всей стране с момента инаугурации 45-го президента США, которая состоялась 20 января.
Выйти на «крупнейший митинг» в поддержку президента и «сильной Америки» предложил сам Дональд Трамп, опубликовавший призыв на собственной странице в Twitter.
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