Боксер Хэй получил травму и проиграл бой чемпиону мира Белью

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй проиграл свой третий после возвращения на ринг поединок. В ближайшие часы Хэю предстоит перенести операцию.
В 12-раундовом рейтинговом бою супертяжелой весовой категории в Лондоне Дэвид Хэй проиграл своему соотечественнику Тони Белью, чемпиону мира по версии WBC в весовой категории до 90,71.
Бой закончился техническим нокаутом в 11-м раунде. В шестом раунде Хэй получил травму ноги.
Как передает ВВС, после боя Хэя отправили в больницу. В ближайшие часы ему будет сделана операция на ахилловом сухожилии.
Напомним, обладатель чемпионских поясов по версиям WBC, WBA и WBO в весе до 90,71, а также чемпион мира по версии WBA в супертяжелой категории Дэвид Хэй объявил о завершении спортивной карьеры в 2012 году. Спустя 4 года он вернулся на ринг, победив с тех пор австралийца Марка де Мори и швейцарца Арнольда Гьерджая.
Бой закончился техническим нокаутом в 11-м раунде. В шестом раунде Хэй получил травму ноги.
Как передает ВВС, после боя Хэя отправили в больницу. В ближайшие часы ему будет сделана операция на ахилловом сухожилии.
Напомним, обладатель чемпионских поясов по версиям WBC, WBA и WBO в весе до 90,71, а также чемпион мира по версии WBA в супертяжелой категории Дэвид Хэй объявил о завершении спортивной карьеры в 2012 году. Спустя 4 года он вернулся на ринг, победив с тех пор австралийца Марка де Мори и швейцарца Арнольда Гьерджая.
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