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  • 05.03, 04:16

Белый дом: США серьезно сократят финансовую помощь другим странам

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Белый дом: США серьезно сократят финансовую помощь другим странам

Белый дом: США серьезно сократят финансовую помощь другим странам

В администрации президента США рассказали об урезании части бюджета, которую планировалось выделить на оказание помощи иностранным государствам.

Как заявил в эфире телеканала Fox News
директор административно-бюджетного управления Белого дома, речь идет о «значительных сокращениях».

Мик Малвэни, директор административно-бюджетного управления Белого дома: «Мы собираемся предложить сократить помощь иностранным государствам, и мы собираемся предложить тратить эти деньги внутри страны. Общий посыл довольно прямолинеен: меньше денег тратим за рубежом, больше денег тратим здесь».

Мик Малвэни подчеркнул, что сокращения этой части бюджета направлены на то, чтобы достичь запланированного Трампом увеличения военных расходов США на 54 млрд долларов.

Накануне американские СМИ сообщили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился на предложения Белого дома о существенном сокращении бюджета его ведомства. По сведениям СМИ, речь идет о сокращении финансирования Госдепа на 37%. При этом в обеих палатах Конгресса США в штыки восприняли инициативу Белого дома о сокращении расходов Госдепартамента США и Агентства международного развития, которое занимается оказанием помощи другим странам, пишет ТАСС.


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