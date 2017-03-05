Судебный детектив
Судебный детектив 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.03, 04:16
В Лондоне состоялись массовые акции протеста против сокращения расходов на медицину. Великобритания, Лондон, здравоохранение, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Лондоне состоялись массовые акции протеста против сокращения расходов на медицину

комментировать

В Лондоне состоялись массовые акции протеста против сокращения расходов на медицину

В Лондоне состоялись массовые акции протеста против сокращения расходов на медицину

    В организованной британскими профсоюзами акции протеста против сокращения финансирования Национальной службы здравоохранения приняли участие около 250 тысяч человек.

    Сотни тысяч человек приняли участие в марше протеста, который состоялся в субботу на улицах Лондона. Участники акции выступают против сокращения финансирования Национальной службы здравоохранения. В митинге, который прошел у стен британского парламента, принял участие лидер лейбористской партии.

    Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании: «Британская система здравоохранения находится в кризисе в связи с недостаточным финансированием, в результате чего люди не могут получить медицинскую помощь, в которой они нуждаются. Это происходит не из-за ошибок персонала. В этом виновато правительство, которое сделало политический выбор».

    Правительство Великобритании объявило, что планирует до 2020 года урезать расходы бюджета на 3,5 млрд фунтов (около 4,3 млрд долларов). Меры экономии в том числе затронут и социально значимые институты страны, включая здравоохранение, пишет ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru