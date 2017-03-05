В Лондоне состоялись массовые акции протеста против сокращения расходов на медицину

В организованной британскими профсоюзами акции протеста против сокращения финансирования Национальной службы здравоохранения приняли участие около 250 тысяч человек.
Сотни тысяч человек приняли участие в марше протеста, который состоялся в субботу на улицах Лондона. Участники акции выступают против сокращения финансирования Национальной службы здравоохранения. В митинге, который прошел у стен британского парламента, принял участие лидер лейбористской партии.
Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании: «Британская система здравоохранения находится в кризисе в связи с недостаточным финансированием, в результате чего люди не могут получить медицинскую помощь, в которой они нуждаются. Это происходит не из-за ошибок персонала. В этом виновато правительство, которое сделало политический выбор».
Правительство Великобритании объявило, что планирует до 2020 года урезать расходы бюджета на 3,5 млрд фунтов (около 4,3 млрд долларов). Меры экономии в том числе затронут и социально значимые институты страны, включая здравоохранение, пишет ТАСС.
Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании: «Британская система здравоохранения находится в кризисе в связи с недостаточным финансированием, в результате чего люди не могут получить медицинскую помощь, в которой они нуждаются. Это происходит не из-за ошибок персонала. В этом виновато правительство, которое сделало политический выбор».
Правительство Великобритании объявило, что планирует до 2020 года урезать расходы бюджета на 3,5 млрд фунтов (около 4,3 млрд долларов). Меры экономии в том числе затронут и социально значимые институты страны, включая здравоохранение, пишет ТАСС.
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