Царство абсурда: Пушков прокомментировал блокаду железной дороги в Конотопе украинскими радикалами

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что от разрыва торговли с РФ Украина уже потеряла порядка 15 миллиардов долларов.
Член Совфеда РФ Алексей Пушков назвал Украину единственной страной в мире, которая настойчиво и упрямо действует в ущерб собственным интересам. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Так российский сенатор прокомментировал новость об открытии украинскими радикалами нового блокпоста в городе Конотопе Сумской области, чтобы воспрепятствовать железнодорожному сообщению и торговле между Россией и Украиной.
Сенатор также прокомментировал сообщение Минфина Украины о том, что новый транш от Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов может поступить во второй половине марта.
Напомним, украинские националисты, блокирующие железную дорогу в Конотопе, заявили, что намерены в течение месяца взять под своей контроль все железнодорожные пути, по которым ведется торговля с РФ. При этом депутат Рады Семен Семенченко обвинил президента Украины Петра Порошенко в двуличии.
заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом, ссылаясь на необходимость борьбы с контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего в энергетической отрасли Украины сложилась чрезвычайная ситуация.
Так российский сенатор прокомментировал новость об открытии украинскими радикалами нового блокпоста в городе Конотопе Сумской области, чтобы воспрепятствовать железнодорожному сообщению и торговле между Россией и Украиной.
Радикалы блокируют железную дорогу с Россией. От разрыва торговых связей с нами Украина уже потеряла 15 млрд долл. Мало. Хотят потерять еще.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 марта 2017 г.
Украина — единств.страна в мире, настойчиво и упрямо действующая в ущерб собств. интересам. Тот самый случай, когда ненависть глаза застит.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 марта 2017 г.
Сенатор также прокомментировал сообщение Минфина Украины о том, что новый транш от Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов может поступить во второй половине марта.
Транш в 1 млрд долл от МВФ — жалкая частичка того, что уже потеряла и еще потеряет Украина от разрыва торг.связей с Россией. Царство абсурда— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 марта 2017 г.
Напомним, украинские националисты, блокирующие железную дорогу в Конотопе, заявили, что намерены в течение месяца взять под своей контроль все железнодорожные пути, по которым ведется торговля с РФ. При этом депутат Рады Семен Семенченко обвинил президента Украины Петра Порошенко в двуличии.
заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом, ссылаясь на необходимость борьбы с контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего в энергетической отрасли Украины сложилась чрезвычайная ситуация.
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