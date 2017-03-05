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  • 05.03, 04:16

Царство абсурда: Пушков прокомментировал блокаду железной дороги в Конотопе украинскими радикалами

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Царство абсурда: Пушков прокомментировал блокаду железной дороги в Конотопе украинскими радикалами

Царство абсурда: Пушков прокомментировал блокаду железной дороги в Конотопе украинскими радикалами

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что от разрыва торговли с РФ Украина уже потеряла порядка 15 миллиардов долларов.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков назвал Украину единственной страной в мире, которая настойчиво и упрямо действует в ущерб собственным интересам. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так российский сенатор прокомментировал новость об открытии украинскими радикалами нового блокпоста в городе Конотопе Сумской области, чтобы воспрепятствовать железнодорожному сообщению и торговле между Россией и Украиной.







Сенатор также прокомментировал сообщение Минфина Украины о том, что новый транш от Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов может поступить во второй половине марта.




Напомним, украинские националисты, блокирующие железную дорогу в Конотопе, заявили, что намерены в течение месяца взять под своей контроль все железнодорожные пути, по которым ведется торговля с РФ. При этом депутат Рады Семен Семенченко обвинил президента Украины Петра Порошенко в двуличии.

В конце января украинские радикалы заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом, ссылаясь на необходимость борьбы с контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего в энергетической отрасли Украины сложилась чрезвычайная ситуация.

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