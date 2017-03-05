Царство абсурда: Пушков прокомментировал блокаду железной дороги в Конотопе украинскими радикалами

Радикалы блокируют железную дорогу с Россией. От разрыва торговых связей с нами Украина уже потеряла 15 млрд долл. Мало. Хотят потерять еще. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 марта 2017 г.

Украина — единств.страна в мире, настойчиво и упрямо действующая в ущерб собств. интересам. Тот самый случай, когда ненависть глаза застит. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 марта 2017 г.