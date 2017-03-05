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  • 05.03, 02:46

Подозреваемые в ограблении ювелирного магазина задержаны на востоке Москвы

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Подозреваемые в ограблении ювелирного магазина задержаны на востоке Москвы

Подозреваемые в ограблении ювелирного магазина задержаны на востоке Москвы

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемых в вооруженном ограблении ювелирного магазина на 11 Парковой улице.

Сообщение пресс-службы Центрального округа Росгвардии: «Сотрудники УВО Росгвардии по приметам задержали двух уроженцев Средней Азии, подозреваемых в этом ограблении. Также наряд УВО обнаружил автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с места преступления».

В пресс-службе также сообщили, что подозреваемые уже доставлены в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стоимость похищенных украшений устанавливается, пишет ТАСС.

Разбойное нападение на магазин ювелирных изделий 11-й Парковой улице было совершено в субботу около 19:00. Трое грабителей в масках, угрожая продавцам пистолетом, похитили с витрин ювелирные изделия. Преступники скрылись на автомобиле. В столице был введен план «Перехват».

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