Подозреваемые в ограблении ювелирного магазина задержаны на востоке Москвы

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемых в вооруженном ограблении ювелирного магазина на 11 Парковой улице.
Сообщение пресс-службы Центрального округа Росгвардии: «Сотрудники УВО Росгвардии по приметам задержали двух уроженцев Средней Азии, подозреваемых в этом ограблении. Также наряд УВО обнаружил автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с места преступления».
В пресс-службе также сообщили, что подозреваемые уже доставлены в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стоимость похищенных украшений устанавливается, пишет ТАСС.
угрожая продавцам пистолетом, похитили с витрин ювелирные изделия. Преступники скрылись на автомобиле. В столице был введен план «Перехват».
В пресс-службе также сообщили, что подозреваемые уже доставлены в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стоимость похищенных украшений устанавливается, пишет ТАСС.
угрожая продавцам пистолетом, похитили с витрин ювелирные изделия. Преступники скрылись на автомобиле. В столице был введен план «Перехват».
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