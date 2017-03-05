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  • 05.03, 02:46

Жители нескольких районов Архангельска остались без воды из-за аварии

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Жители нескольких районов Архангельска остались без воды из-за аварии

Жители нескольких районов Архангельска остались без воды <nobr>из-за</nobr> аварии

Улицы Архангельска залиты водой из-за масштабной коммунальной аварии.

Коммунальная авария оставила без водоснабжения жителей четырех округов Архангельска, в которых проживает более 250 тысяч человек. Подсчитать точное число людей, попавших в зону отключения пока нет возможности: в некоторые квартиры вода подается, хоть и с очень слабым напором. Другие жилые дома оказались полностью отключены от водоснабжения.

Сергей Пономарёв, помощник директора МУП «Водоканал»: «Понижение давления будет производиться в Соломбальском, Маймаксанском, Октябрьском и Ломоносовском округах».

Проспект Ломоносова в районе аварии оказался залит водой. Коммунальщики ведут ремонтные работы. Специалисты «Водоканала» организовали подвоз питьевой воды для жителей районов, затронутых коммунальной аварией, пишет ТАСС.

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