Формат А4
Формат А4 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.03, 01:14

Украинские радикалы заблокировали железную дорогу в Сумской области

1 комментарий

Украинские радикалы заблокировали железную дорогу в Сумской области

Украинские радикалы заблокировали железную дорогу в Сумской области

Блокирующие торговлю с ДНР и ЛНР украинские радикалы заявили об открытии нового блокпоста на железнодорожной станции Конотоп Сумской области.

Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию из соцсетей, украинские радикалы возводят преграды в Конотопе, чтобы блокировать грузоперевозки между Россией и Украиной по железной дороге.

Обустройством позиций в Конотопе занимаются так называемые ветераны войны за независимость, а также «общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева».

Украинские националисты также сообщили, что намерены в течение ближайшего месяца взять под «эффективный украинский контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов», по которым ведется торговля с Россией.

Ранее в субботу блокадой железнодорожного сообщения с Россией пригрозил украинский депутат Семен Семенченко. Он также обвинил президента Украины Петра Порошенко в двуличии. А до этого стало известно, что у радикалов, блокирующих железную дорогу, нашли мины, гранаты и 2 килограмма тротила.

Напомним, в конце января украинские радикалы под предлогом борьбы с контрабандой заблокировали на грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом. Блокада привела к перебоям с поставками угля, из-за этого власти Украины были вынуждены ввести режим ЧС в энергетике. В ответ на бездействие киевских властей руководство ДНР и ЛНР приняло решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru