Украинские радикалы заблокировали железную дорогу в Сумской области

Блокирующие торговлю с ДНР и ЛНР украинские радикалы заявили об открытии нового блокпоста на железнодорожной станции Конотоп Сумской области.
Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию из соцсетей, украинские радикалы возводят преграды в Конотопе, чтобы блокировать грузоперевозки между Россией и Украиной по железной дороге.
Обустройством позиций в Конотопе занимаются так называемые ветераны войны за независимость, а также «общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева».
Украинские националисты также сообщили, что намерены в течение ближайшего месяца взять под «эффективный украинский контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов», по которым ведется торговля с Россией.
Ранее в субботу блокадой железнодорожного сообщения с Россией пригрозил украинский депутат Семен Семенченко. Он также обвинил президента Украины Петра Порошенко в двуличии. А до этого стало известно, что у радикалов, блокирующих железную дорогу, нашли мины, гранаты и 2 килограмма тротила.
заблокировали на грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом. Блокада привела к перебоям с поставками угля, из-за этого власти Украины были вынуждены ввести режим ЧС в энергетике. В ответ на бездействие киевских властей руководство ДНР и ЛНР приняло решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.
Обустройством позиций в Конотопе занимаются так называемые ветераны войны за независимость, а также «общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева».
Украинские националисты также сообщили, что намерены в течение ближайшего месяца взять под «эффективный украинский контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов», по которым ведется торговля с Россией.
Ранее в субботу блокадой железнодорожного сообщения с Россией пригрозил украинский депутат Семен Семенченко. Он также обвинил президента Украины Петра Порошенко в двуличии. А до этого стало известно, что у радикалов, блокирующих железную дорогу, нашли мины, гранаты и 2 килограмма тротила.
заблокировали на грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом. Блокада привела к перебоям с поставками угля, из-за этого власти Украины были вынуждены ввести режим ЧС в энергетике. В ответ на бездействие киевских властей руководство ДНР и ЛНР приняло решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.
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